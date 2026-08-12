Phát huy sức mạnh toàn dân bảo đảm an ninh trật tự

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội, cùng đại diện các phòng chức năng của Công an thành phố.

Về phía địa phương có đồng chí Cấn Thị Việt Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Sĩ Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Trung tá Bùi Quang Vinh - Trưởng Công an phường cùng các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào phường; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đảng uỷ, chính quyền và nhân dân phường Dương Nội

Quán triệt nhiệm vụ bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại ngày hội

Đồng chí đề nghị phường Dương Nội tiếp tục quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc", coi xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, cần chủ động đổi mới nội dung, phương pháp triển khai; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Đồng chí Cấn Thị Việt Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại ngày hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Cấn Thị Việt Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định, địa phương sẽ cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ thành những chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn. Phường sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc xây dựng đô thị văn minh, chính quyền số; nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và không ngừng củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản.

Những con số "biết nói" minh chứng sức mạnh phong trào

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Dương Nội được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ tháng 7/2025 đến nay, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hơn 1.900 tin, bài được đăng tải trên các trang thông tin của phường.



Đồng chí Nguyễn Hoài Nam trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho nhân và cán bộ phường Dương Nội

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn phường đã tổ chức 204 lượt tuyên truyền trực tiếp, thu hút gần 26.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 35 lượt tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống tội phạm, ma túy, lừa đảo trực tuyến, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an ninh mạng.

Nhiều mô hình tự quản tiếp tục bám rễ sâu vào đời sống và phát huy hiệu quả như: "Giao ban an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư", "Camera an ninh", "Tổ dân phố ba nhất về an ninh, trật tự" và các mô hình "Dân vận khéo".

Trung tá Bùi Quang Vinh - Trưởng Công an phường Dượg Nội đại diện tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhận giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố

Đặc biệt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện duy trì 21 tổ với 78 thành viên. Từ tháng 7/2025 đến nay, các tổ đã sát cánh cùng lực lượng chính quy, tham gia hơn 500 lượt tuần tra, hơn 400 lượt hướng dẫn, phân luồng giao thông và hỗ trợ cung cấp, giải quyết 15 tin báo, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Năm 2025, 100% (21/21) tổ dân phố đều được đánh giá xuất sắc; phường Dương Nội vinh dự được UBND thành phố Hà Nội đánh giá xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Ghi nhận xứng đáng, lan tỏa tinh thần nhân văn

Các cá nhân được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Nhân dịp này, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, phường Dương Nội vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Lực lượng Công an phường được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng Giấy khen.

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại hội nghị, 9 cá nhân đã được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chủ tịch UBND phường Dương Nội đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, đồng chí Nguyễn Hoài Nam và đồng chí Cấn Thị Việt Hà đã trực tiếp trao tặng các phần quà của cá nhân đến 21 gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, góp phần lan tỏa sự ấm áp và ý nghĩa thiết thực của Ngày hội.