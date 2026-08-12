Đề xuất cắt giảm 40 thủ tục hành chính, 40 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

ANTD.VN - Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường…

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) phát biểu thảo luận

Chiều 12-8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo Tờ trình, dự án Luật này sửa đổi, bổ sung 08 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.

Về phân quyền thủ tục hành chính: dự án Luật sửa đổi, bổ sung 04 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trịnh Xuân An, (đoàn Đồng Nai) đánh giá cao việc dự thảo Luật đã cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tăng phân cấp và từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng thủ tục sang quản lý dựa trên tiêu chuẩn và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) cho rằng, đây là những cải cách thực chất, được cử tri và cộng đồng doanh nghiệp rất mong đợi. Tuy nhiên, đại biểu cũng góp ý, điều quan trọng là quá trình cải cách phải song hành với việc củng cố năng lực quản lý và phải kiểm soát được rủi ro.

Dẫn chứng cụ thể về việc chuyển từ tiền kiểm sang tự công bố và hậu kiểm tại Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nêu quan điểm, vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng nông sản, sức khỏe cộng đồng và thu nhập của hàng triệu nông dân. Thực tiễn cho thấy khi buông lỏng hậu kiểm, người nông dân dễ bị thiệt hại bởi giống giả, phân bón, vật tư kém chất lượng. Vì vậy, khi giảm tiền kiểm, thì yêu cầu đặt ra là phải tăng cường hậu kiểm thực chất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu

Hay đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cũng góp ý, với quy định về tự công bố và bãi bỏ điều kiện kinh doanh, đề nghị hậu kiểm theo mức độ rủi ro, đồng thời bảo đảm quyền kinh doanh khi hệ thống số gặp sự cố...

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH quan tâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nêu rõ, dự thảo Luật và dự thảo văn bản quy định chi tiết đã quy định các phương thức quản lý thay thế tương ứng với từng điều kiện, thủ tục được bãi bỏ hoặc phân quyền theo hướng thống nhất với các quy định thanh tra, kiểm tra và gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.