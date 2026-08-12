Đổi mới mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sát hợp thực tế địa bàn

ANTD.VN - Ngày 12-8-2026, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Từ Liêm (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự và chỉ đạo tại Ngày hội có ông Nguyễn Trọng Diện, Thành ủy viên – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; cùng đông đảo nhân dân, chính quyền địa phương, CBCS Công an phường và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Thành ủy viên – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chúc mừng ngày hội

Một không khí tưng bừng, rộn rã đậm chất ngày hội đã diễn ra trong Hội trường lớn của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. Thông qua phim phóng sự được trình chiếu tại Ngày hội, có thể khẳng định thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Từ Liêm, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và CATP về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trọng Diện phát biểu tại chương trình

Phường Từ Liêm là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, làng nghề truyền thống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đa dạng; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân phải chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Trọng Diện trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong bối cảnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Từ Liêm đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm; các mô hình, cách làm hay trong giữ gìn an ninh, trật tự ở tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tiếp tục được củng cố, nhân rộng; lực lượng Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, gần dân, sát dân, kịp thời tham mưu giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Đặc biệt, trên địa bàn đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong triển khai các mô hình thực sự gần dân, thiết thực và đạt hiệu quả…

Đại diện CATP Hà Nội chúc mừng Ngày hội

Chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Diện đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Từ Liêm đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Không khí rộn ràng tại Ngày hội

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, đối với địa bàn phường Từ Liêm, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn bản sắc làng nghề truyền thống, bảo đảm đời sống nhân dân càng đặt ra nhiệm vụ phải xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc…

Thượng tá Nguyễn Chí Cường, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho đơn vị có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Do đó, phường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân”, “lấy dân làm gốc”; xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; việc tổ chức Ngày hội phải thực sự hướng về nhân dân, tránh hình thức.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp đặc điểm địa bàn; phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt của Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm trao Giấy khen cho các tập thể

Ông Nguyễn Trọng Diện lưu ý lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý địa bàn, quản lý cư trú, tiếp nhận, xử lý tin báo, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm trao Giấy khen cho các cá nhân

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng cháy chữa cháy, an sinh xã hội, chăm lo người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…