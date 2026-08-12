Ông Nguyễn Quang Hiếu làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, thêm 3 xã/ phường có Bí thư mới

ANTD.VN - Ông Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm được Thành ủy Hà Nội điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Sáng 12-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 2387-QĐ/TU, ngày 12-8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2386-QĐ/TU, ngày 12-8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Tại Quyết định số 2388-QĐ/TU, ngày 12-8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2389-QĐ/TU, ngày 12-8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Đồng chí Vũ Duy Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Tựu nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm lần này nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố và cơ sở; bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của từng đồng chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, nhiệm vụ mới; tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm; đoàn kết cùng tập thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo chuyển biến thực chất trên lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.