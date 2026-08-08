"Cám ơn An ninh Thủ đô vì những đóng góp bền bỉ suốt nửa thế kỷ"

ANTD.VN - "Không chỉ kịp thời thông tin, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, An ninh Thủ đô trong suốt nửa thế kỷ qua còn phản ánh sinh động, mọi mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và đặc biệt là Công an Thủ đô" - đó là đánh giá chung của các cá nhân, tập thể khi tham quan triển lãm trưng bày "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô" đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026), An ninh Thủ đô phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo, ảnh với chủ đề "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô".

Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của một cơ quan báo chí, mà còn là hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh dòng chảy của nền báo chí cách mạng Việt Nam và khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng trong lòng nhân dân.

Nhiều đơn vị Công an tổ chức tham quan, sinh hoạt chính trị tại triển lãm sách, báo, ảnh với chủ đề "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô" trong sáng 8-8

Ngay trong buổi sáng chính thức mở cửa đón khách tham quan (8-8), triển lãm sách, báo, ảnh với chủ đề "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô" đã đón nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các đơn vị trực thuộc Công an thành phố Hà Nội như Công an phường Hoàn Kiếm, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Công an phường Hai Bà Trưng, Công an phường Tây Hồ, Công an phường Kim Liên, Công an phường Láng, Công an phường Vĩnh Tuy, Công an phường Long Biên, Công an phường Bồ Đề, Công an phường Tây Mỗ...

Dẫn đầu đoàn công tác Công an phường Vĩnh Tuy với 20 thành viên là cán bộ chiến sỹ đơn vị, Trung tá Vũ Tiến Đạt - Phó trưởng Công an phường cho biết thực hiện chủ trương chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố và chung vui ngày hội 50 năm với An ninh Thủ đô, Cấp ủy, Ban chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy đã phổ biến tới toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị về kế hoạch tham quan triển lãm.

"Anh em trong đơn vị đều rất vui và hào hứng tham gia đoàn công tác tham quan triển lãm. Tại đây, chúng tôi được chứng kiến những tư liệu, hình ảnh quý, phản ánh rõ nét quá trình hình thành, phát triển của An ninh Thủ đô, đặc biệt là sự đồng hành của tờ báo với Thủ đô, với đất nước, cũng như các mặt hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô. Cám ơn An ninh Thủ đô với những đóng góp bền bỉ suốt nửa thế kỷ qua", Trung tá Vũ Tiến Đạt bày tỏ.

Trung tá Vũ Tiến Đạt - Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cùng cán bộ chiến sỹ đơn vị tham quan sự kiện

Hoạt động tham quan với những hình ảnh trực quan, sinh động chính là buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả của đơn vị dành cho cán bộ chiến sỹ

Đồng chí Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy bày tỏ ấn tượng với triển lãm "Lực lượng Công an Thủ đô - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nơi ghi lại những hình ảnh rất gần gũi của lực lượng công an cơ sở, nơi cán bộ chiến sỹ nhìn thấy chính mình, công việc của mình ở đó.

"Mọi người đều cảm nhận được vinh dự và tự hào bởi những đóng góp của cá nhân, của đơn vị trong nhiệm vụ chung là bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, vì Thủ đô bình yên được An ninh Thủ đô ghi nhận và lan tỏa", Trung tá Vũ Tiến Đạt chia sẻ và nhấn mạnh hoạt động tham quan với những hình ảnh trực quan, sinh động chính là buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả của đơn vị dành cho cán bộ chiến sỹ.

Trung úy Nguyễn Văn Huấn - cán bộ Công an phường Láng yêu thích và thường xuyên cập nhật thông tin qua các loại hình báo chí của An ninh Thủ đô

Có mặt tại triển lãm trong buổi sáng đầu tiên mở cửa đón khách tham quan, Trung úy Nguyễn Văn Huấn - cán bộ Công an phường Láng, cho biết anh rất yêu thích và thường xuyên đọc, cập nhật thông tin trên báo An ninh Thủ đô, đặc biệt là báo điện tử.

"Mọi thông tin chính trị, thời sự quốc tế và trong nước, đặc biệt là của lực lượng Công an nhân dân và Công an Thủ đô nói riêng được An ninh Thủ đô cập nhật sinh động hàng ngày, hàng giờ. Từ đó, tôi cũng như cán bộ chiến sỹ trong đơn vị có được những thông tin hữu ích, phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, công việc thường nhật của anh em trong đơn vị cũng luôn được An ninh Thủ đô quan tâm, đưa tin. Đây cũng là sự ghi nhận và động viên lớn với mỗi cán bộ chiến sỹ đơn vị", Trung úy Nguyễn Văn Huấn chia sẻ.

Trưng bày sách, báo, ảnh với chủ đề "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô" tiếp tục mở cửa đón khách tham quan tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tới ngày 10-8-2026.

Một số hình ảnh khác tại triển lãm trong sáng 8-8: