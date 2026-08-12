Sư phạm vững ngôi đầu, điểm chuẩn cao chót vót 29 điểm

ANTD.VN - Điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh của trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay lên tới 29 điểm.

Ngành sư phạm là một trong những ngành có điểm chuẩn cao tốp đầu.

Trong khi các trường đại học cả nước gần như đã công bố xong điểm chuẩn xét tuyển 2026 thì thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn phấp phỏng chờ đợi khi ngành đào tạo sư phạm được coi là một trong những ngành hot với nhận định điểm chuẩn sẽ thuộc tốp đầu.

Ngày 12/8, trường ĐH Sư phạm Hà Nội mới chính thức công bố điểm trúng tuyển với mức cao nhất với khối ngành sư phạm, Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh - 29 điểm.

Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất trường với 27,51 điểm. Các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm có đều có điểm chuẩn trên 24 điểm.

Tại Đại học Huế, ngành Sư phạm tiếng Anh đạt 27,77 điểm, cao hơn mức 26 điểm của ngành Y khoa. Đây là một chi tiết đáng chú ý, bởi trong nhiều năm, Y khoa thường được mặc định là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Năm 2026, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngành Sư phạm tiếng Anh đạt 28,12. Tại Đại học Cần Thơ, Sư phạm Toán cũng đạt 28,12 điểm, trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm nay ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất là 27,55 điểm. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên dẫn đầu với ngành Sư phạm Toán học đạt 27,13 điểm, theo sau là Sư phạm Lịch sử với 26,79 điểm. Tại Đại học Đà Nẵng, ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử thuộc Trường Đại học Giáo dục cũng nằm trong top điểm chuẩn cao nhất toàn đại học vùng này, dao động từ 26 đến trên 27 điểm...

Một điều đáng lưu ý, với yêu cầu đặc thù của ngành sư phạm, Bộ GDĐT quy định, nếu đăng ký xét tuyển các ngành Sư phạm (bao gồm trình độ đại học và cao đẳng mầm non), thí sinh phải xếp các nguyện vọng xét tuyển ngành này trong 5 nguyện vọng đầu tiên trên hệ thống tuyển sinh. Nếu thí sinh đặt ngành Sư phạm từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không xét tuyển, dù điểm thi của thí sinh có đạt mức cao.