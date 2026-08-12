Mới: Cá nhân đương nhiên bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển công chức khi nào?

ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, theo quy định mới nhất, những trường hợp nào đương nhiên bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển công chức?

Điều 5 Nghị định 300/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 8/2026 quy định, người trúng tuyển công chức đương nhiên bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp:

Thứ nhất, không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng: Theo quy định hiện hành, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày danh sách trúng tuyển được công khai, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ gồm bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tại Thông báo tuyển dụng, không bao gồm chứng chỉ tin học; bản sao chứng nhận đối tượng ưu tiên hoặc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên, nếu có.

Do đó, người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trong thời hạn nêu trên sẽ đương nhiên bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Thứ hai, gian lận hoặc sử dụng giấy tờ không đúng quy định để dự tuyển (gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển).

Ngoài việc bị xóa tên, người có hành vi này còn không được tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 1 kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thứ ba, đã hoàn thiện hồ sơ nhưng không đến nhận việc đúng thời hạn: Điều 6 Nghị định 300/2026 nêu rõ, người được tuyển dụng phải đến nhận việc chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền đồng ý gia hạn.

Nếu không đến nhận việc trong thời hạn này, người trúng tuyển sẽ đương nhiên bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Đồng thời, quyết định tuyển dụng đương nhiên hết hiệu lực, trừ trường hợp được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng chấp thuận.

Về phương án xử lý sau khi người trúng tuyển công chức bị xóa tên khỏi danh sách, theo Nghị định 300/2026, khi có người bị xóa tên, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai danh sách thí sinh bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển kèm theo lý do trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng; đồng thời gửi thông báo tới người bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Tiếp theo đó, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xem xét, quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề tại vị trí việc làm có người bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Nếu quyết định tuyển người có kết quả thấp hơn liền kề thì chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai danh sách thí sinh bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải công khai danh sách những người có kết quả thấp hơn liền kề theo thứ tự và gửi thông báo để những người này hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định tuyển dụng.

Đặc biệt, Nghị định 300/2026 còn nêu rõ những đối tượng được xem xét tiếp nhận vào làm công chức gồm: Chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng; Viên chức;

Người hưởng lương trong Quân đội, Công an, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức; Người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết…