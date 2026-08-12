Nhanh chóng mở đường đưa bé trai 3 ngày tuổi đến bệnh viện cấp cứu

ANTD.VN - Trong giờ cao điểm chiều 11-8, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương sử dụng xe công vụ mở đường đưa một bé trai mới 3 ngày tuổi đang trong tình trạng nguy kịch đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời.

Theo đó, khoảng 17h40 ngày 11-8, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng, phòng ngừa ùn tắc tại nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp của một cặp vợ chồng.

Cháu bé được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch

Gia đình cho biết, trên xe ô tô đang chở con trai mới 3 ngày tuổi, bị sốt cao, mê man và cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đường đông, xe cá nhân di chuyển chậm, khẩn thiết nhờ sự hỗ trợ của CSGT.

Xác định đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe công vụ mở đường, dẫn xe của gia đình đưa cháu bé từ nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3, các tổ công tác tại các nút giao đã phối hợp phân luồng, tạo điều kiện cho xe chở bệnh nhi nhanh chóng lưu thông.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương an toàn và được các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, cấp cứu. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi.

Đại diện gia đình cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn

Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, anh N.D.A (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội), bố cháu bé, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã hỗ trợ gia đình trong thời điểm đặc biệt cấp bách.

Đại diện chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn cấp. Những việc làm thiết thực, kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì Nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT Thủ đô gần gũi, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.