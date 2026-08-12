Không để giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm khác ngoài giảng dạy

ANTD.VN - Để bảo đảm đủ đội ngũ triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương không để xảy ra tình trạng giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy, giáo dục do thiếu các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Bộ GDĐT lưu ý bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người được điều động theo quy định

Để bảo đảm đủ đội ngũ triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục đồng thời với việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục; tuyển dụng, tiếp nhận đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau khi sắp xếp.

Bộ GDĐT nhấn mạnh các địa phương quán triệt và thực hiện nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Xác định số lượng nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với số biên chế được giao và số lượng còn thiếu so với định mức quy định để thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định. Bố trí nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo quy định, không để xảy ra tình trạng giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy, giáo dục do thiếu các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu địa phương khẩn trương ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo để làm căn cứ bố trí đội ngũ trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục. Trong đó, cần quy định rõ việc bố trí công tác sau khi kết thúc thời hạn điều động (đối với trường hợp điều động có thời hạn).

Bộ GDĐT lưu ý bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người được điều động theo quy định, bao gồm việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả đội ngũ nhà giáo hiện có thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái, dạy liên trường hoặc các hình thức phù hợp khác, bảo đảm bố trí đủ nhà giáo cho các cơ sở giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ.

Các cơ sở giáo dục không thực hiện sắp xếp giữ ổn định đội ngũ hiện có

Về việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ.

Các quy định về cơ cấu, số lượng và chính sách tại Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với đội ngũ tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện sắp xếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GDĐT lưu ý không áp dụng các quy định về cơ cấu, số lượng, chính sách của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP đối với các cơ sở giáo dục không thực hiện sắp xếp; giữ ổn định đội ngũ hiện có (trừ các trường hợp bắt buộc phải bố trí lại theo quy định của pháp luật) để bảo đảm các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp bổ nhiệm lại và xếp lại lương

Việc bố trí bậc nghề nghiệp thực hiện sau khi vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP.

Trong thời gian chưa phê duyệt vị trí việc làm theo quy định mới, tiếp tục thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lí đội ngũ theo các quyết định phê duyệt vị trí việc làm (theo chức danh nghề nghiệp) đã ban hành trước ngày 01/7/2026.

Bộ GDĐT cho biết, Bộ đang nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về định mức số lượng người làm việc, chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức giáo dục và đào tạo để địa phương, cơ sở giáo dục có căn cứ xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm.

Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2026.

Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, thời gian tới sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp bổ nhiệm lại và xếp lại lương theo quy định.