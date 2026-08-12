Bảo vệ học sinh trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội

ANTD.VN - Sáng 12/8, UBND phường Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp cùng trường THCS Lê Ngọc Hân đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự ngày hội còn có đại diện Ban lãnh đạo Đảng ủy – UBND phường Hai Bà Trưng, đại diện Phòng Tham mưu, Công an TP Hà Nội, Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Hai Bà Trưng.

Toàn cảnh ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu đã được xem phóng sự về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại trường THCS Lê Ngọc Hân.

Đảng ủy-UBND thành phố tặng hoa chúc mừng trường THCS Lê Ngọc Hân

Đảng ủy, UBND phường Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng trường THCS Lê Ngọc Hân

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội ghi nhận biểu dương những kết quả của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, các cơ quan, đơn vị và nhân dân phường Hai Bà Trưng và trường THCS Lê Ngọc Hân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phát biểu tại ngày hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cũng đề nghị mỗi thầy cô trường THCS Lê Ngọc Hân thực sự là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, dạy chữ, dạy người để các em học sinh có điều kiện phát triển tốt nhất; các em học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện thân thể, học hành chăm chỉ, rèn luyện đạo đức tốt, cũng là thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cũng lưu ý Công an phường Hai Bà Trưng chỉ đạo, sát sao cùng nhà trường và phường xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng khẳng định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Đối với môi trường giáo dục, việc xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực học đường; xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh chính là nền tảng để hình thành thế hệ công dân có tri thức, có trách nhiệm và có bản lĩnh trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng phát biểu tại ngày hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an phường phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học.

"Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc bảo vệ học sinh trên không gian mạng là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh; giúp các em nâng cao khả năng tự bảo vệ mình trước các thông tin xấu độc, các chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ và các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng", đồng chí Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh.

Cũng tại ngày hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được UBND thành phố, Công an thành phố, UBND phường Hai Bà Trưng trao tặng Bằng khen, giấy khen. Trường THCS Lê Ngọc Hân được trao tặng Bằng khen của UBND thành phố.

Trường THCS Lê Ngọc Hân được trao tặng Bằng khen của UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBND phường Hai Bà Trưng và Công an phường được tặng giấy khen của Giám đốc CATP vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.