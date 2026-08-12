Mở cánh cửa tái hòa nhập cho học viên cai nghiện từ những lớp học xóa mù chữ

ANTD.VN - Chiều 12-8, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội (thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã Sóc Sơn đã tổ chức khai giảng lớp Bổ túc văn hóa xóa mù chữ cho 30 học viên đang chấp hành quyết định cai nghiện tại cơ sở.

Thực tế công tác quản lý, giáo dục tại các Cơ sở cai nghiện bắt buộc cho thấy, một bộ phận học viên có trình độ học vấn thấp, thậm chí chưa biết đọc, biết viết. Hạn chế về kiến thức văn hóa không chỉ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, tiếp cận thông tin, nhận thức pháp luật mà còn gây khó khăn trong học nghề, tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.

Từ thực tế đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 chủ động phối hợp chính quyền địa phương và ngành giáo dục rà soát, lập danh sách học viên, xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp.

Toàn cảnh buổi khai giảng

Lễ khai giảng được tổ chức tại Hội trường đa năng phân khu II, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai đơn vị, các thầy cô giáo và hơn 300 học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại úy Phạm Hoàng Anh, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội nhấn mạnh, công tác cai nghiện không chỉ dừng ở việc cắt cơn, điều trị và quản lý, mà quan trọng hơn là giáo dục, giúp người cai nghiện thay đổi nhận thức, hành vi, từng bước trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Trong đó, việc phổ cập văn hóa, dạy chữ là nền tảng để học viên nâng cao nhận thức, tiếp cận pháp luật và các chương trình đào tạo nghề.

Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội và lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã Sóc Sơn trao sách, vở, dụng cụ học tập cho đại diện học viên lớp giáo dục văn hoá xoá mù chữ năm học 2026 – 2027

Để bảo đảm chất lượng dạy và học, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đã chuẩn bị phòng học, trang thiết bị và phối hợp đội ngũ giáo viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã Sóc Sơn xây dựng chương trình sát với trình độ của học viên.

Trong thời gian 9 tháng, 30 học viên sẽ được học các môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội. Trước khi bước vào khóa học, đại diện Ban Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội và Ban Giám đốc Trung tâm đã trao sách giáo khoa, vở và dụng cụ học tập cho từng học viên.

Tiết học đầu tiên của lớp giáo dục văn hoá xoá mù chữ năm học 2026 – 2027 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội.

Việc duy trì và mở rộng các lớp xóa mù chữ tại cơ sở cai nghiện không chỉ giúp học viên khắc phục hạn chế về trình độ văn hóa, mà còn tạo nền tảng để học nghề, tìm kiếm việc làm và tự tin hơn khi trở về cộng đồng. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần phòng ngừa tái nghiện, tái phạm, giúp những người từng lầm lỡ có thêm cơ hội làm lại cuộc đời.