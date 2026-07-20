ANTD.VN - Chỉ vài giờ sau khi đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã rời New York (Mỹ), mang chiếc cúp vàng danh giá trở về Madrid trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.

Không lựa chọn ở lại New York để tiếp tục ăn mừng, thầy trò HLV Luis de la Fuente nhanh chóng lên đường trở về Tây Ban Nha chỉ ít giờ sau khi đăng quang.

Đội trưởng Rodri nâng cúp bên cạnh HLV De la Fuente khi hạ cánh xuống Madrid (Ảnh: The Guardian)

Sau lễ nâng cúp trên sân MetLife, toàn đội chỉ trở về khách sạn dùng bữa tối trước khi di chuyển tới sân bay Newark, đáp chuyến chuyên cơ đặc biệt về Madrid vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương.

Suốt hành trình xuyên Đại Tây Dương, bầu không khí trên chuyên cơ Airbus A350 của đội tuyển Tây Ban Nha tràn ngập tiếng cười và những bài hát chiến thắng.

Chuyên cơ chở đội tuyển Tây Ban Nha hạ cánh xuống sân bay Barajas vào đầu giờ chiều 20-7 giờ Madrid.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất diễn ra khi đội trưởng Rodri là người đầu tiên bước xuống với chiếc cúp vàng trên tay, đánh dấu thời khắc nhà vô địch World Cup 2026 chính thức đưa danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới trở về quê hương.

Đây cũng là chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, sau lần đầu đăng quang tại Nam Phi năm 2010.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi trước khi tham dự lễ diễu hành mừng công bằng xe buýt mui hai tầng qua quảng trường Plaza de Cibeles - địa điểm vốn gắn liền với những màn ăn mừng của Real Madrid.

Chùm ảnh ĐT Tây Ban Nha mang cúp vô địch thế giới về nhà (Nguồn ảnh: The Guardian/Getty Images/AFP)