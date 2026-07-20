Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026

ANTD.VN - Diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19-7-2026 tại thành phố Đà Nẵng, giải VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 thu hút sự hơn 13.000 vận động viên…

Hơn 13.000 vận động viên tham dự giải

Theo đó, các vận động viên tham gia chạy ở các cự ly ngắn, trung bình và dài, bao gồm 5km, 10km, 21km và 42km.

Cung đường chạy mang đến cho người tham gia những trải nghiệm khó quên khi đi qua các cây cầu mang tính biểu tượng của Đà Nẵng và những tuyến đường ven biển tuyệt đẹp. Các vận động viên xuất sắc đạt các thứ hạng cao nhất ở các cự ly đã được trao thưởng những sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife.

Đại diện Herbalife Việt Nam trao giải thưởng cho các Vận động viên đoạt giải

Sự kiện này là một phần quan trọng trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife Việt Nam và VnExpress bắt đầu từ năm 2022 – nhằm khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống năng động, lành mạnh. Năm nay, Herbalife Việt Nam là Nhà tài trợ Kim cương trong lần đầu tiên giải được tổ chức tại Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Herbalife Việt Nam đã kiến tạo một không gian trải nghiệm đầy sôi động tại khu vực expo của giải chạy. Một điểm nhấn đặc biệt tại gian hàng là chuỗi hoạt động giao lưu độc quyền với các biểu tượng thể thao và đại sứ thương hiệu quốc gia của Việt Nam.