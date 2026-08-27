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Chủ tịch AFC chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

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Băng Tâm

ANTD.VN - Chiều 27-8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa gửi thư chúc mừng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển Việt Nam sau khi xuất sắc giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Trong thư gửi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch AFC bày tỏ niềm vui và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 tại Hà Nội.

Chủ tịch Salman bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá đây là “một cái kết hoàn toàn xứng đáng” cho một giải đấu kịch tính, thành công và đáng được ghi nhận, ngưỡng mộ.

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Đội tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch ASEAN Cup 2026

Chủ tịch AFC cũng đề nghị VFF chuyển lời chúc mừng của ông tới toàn thể các thành viên đội tuyển Việt Nam về thành tích lịch sử này.

“Tôi rất vui mừng gửi tới ông và VFF những lời chúc mừng và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 ngày hôm nay tại Hà Nội”, Chủ tịch AFC viết.

Những lời chúc mừng từ người đứng đầu bóng đá châu Á là sự ghi nhận đối với thành tích xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, đồng thời thể hiện sự đánh giá cao của AFC đối với thành công của bóng đá Việt Nam.

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Từ khóa:

#Chủ tịch AFC #Đội tuyển Việt Nam

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