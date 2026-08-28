Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: "CLB Công an Hà Nội sẽ từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế"

ANTD.VN - Ngày 28-8, tại Lễ xuất quân CLB Công an Hà Nội tham dự mùa giải 2026/27, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội đã thay mặt đội bóng trân trọng tiếp thu ý kiến của các cấp lãnh đạo, đồng thời có bài phát biểu truyền cảm hứng cho toàn đội trước khi bước vào mùa giải mới đầy sôi động. An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tập thể Ban lãnh đạo cùng các thành viên CLB Công an Hà Nội thể hiện quyết tâm chinh phục mùa giải 2026/27

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các cơ quan thông tấn báo chí; thưa toàn thể Ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Mùa giải 2025/2026 đã ghi dấu một chặng đường đầy ấn tượng của CLB Công an Hà Nội, với nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt nhất là chức vô địch Giải bóng đá vô địch quốc gia lần thứ 2 với số điểm san bằng kỷ lục của giải đấu.

Trên đấu trường châu lục, CLB đã xuất sắc lọt vào vòng 1/16 Giải bóng đá vô địch châu Á C2; đồng thời tiếp tục để lại những dấu ấn đậm nét tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của bóng đá Công an Hà Nội tại khu vực.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội phát biểu tại lễ xuất quân

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội thay mặt đội bóng tri ân các đơn vị đồng hành

Để có được những thành quả ấy, bên cạnh sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của toàn thể Ban huấn luyện, các cầu thủ và cán bộ, nhân viên CLB, còn có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; lãnh đạo thành phố Hà Nội và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng sự đồng hành quý báu của các cơ quan, đơn vị, đối tác, nhà tài trợ và người hâm mộ. Đây chính là nguồn động lực to lớn để CLB Công an Hà Nội tiếp tục phát triển, vững bước trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Bước vào mùa giải 2026/2027, CLB Công an Hà Nội xác định nhiệm vụ trước hết là giành Siêu Cúp quốc gia và bảo vệ thành công chức vô địch Giải bóng đá vô địch quốc gia. Đặc biệt, với vị thế ngày càng được khẳng định trên bản đồ bóng đá khu vực, chúng tôi đặt mục tiêu tạo thêm những dấu mốc mới, những thành tích có ý nghĩa lịch sử tại hai giải đấu quốc tế là Giải vô địch bóng đá châu Á và Giải vô địch bóng đá các CLB Đông Nam Á.

CLB sẽ chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, chuyên môn, tổ chức và bản lĩnh thi đấu để mỗi lần bước ra sân chơi quốc tế đều mang theo niềm tự hào của bóng đá Việt Nam nói chung, của thể thao Công an nhân dân nói riêng.

Chúng tôi cũng xác định, thành tích trên sân cỏ phải song hành với việc xây dựng một CLB chuyên nghiệp, có bản sắc, có kỷ luật và có trách nhiệm với cộng đồng; xây dựng một thế hệ cầu thủ có chuyên môn, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Các đại biểu, khách quý cùng ban lãnh đạo, tập thể CLB Công an Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại lễ xuất quân mùa giải 2026/27

Chúng tôi mong muốn CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp tục trở thành niềm tự hào của thể thao Công an nhân dân nói riêng, của thể thao Thủ đô và thể thao Việt Nam nói chung; từng bước khẳng định vị thế không chỉ ở trong nước mà còn trên đấu trường quốc tế.

Tôi đề nghị Ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ bước vào mùa giải mới với tinh thần cao nhất, trách nhiệm cao nhất và khát vọng lớn nhất. Mỗi thành viên phải luôn ý thức rằng, phía sau màu áo Công an Hà Nội là niềm tin của lãnh đạo, của đồng đội, của người hâm mộ và niềm tự hào của một tập thể giàu truyền thống.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục xây dựng CLB không chỉ mạnh về thành tích, mà còn hướng tới việc xây dựng một đội bóng giàu bản sắc, thi đấu cống hiến, hấp dẫn và truyền cảm hứng; để mỗi trận đấu của CLB thực sự trở thành ngày hội của người hâm mộ.

Với niềm tin đó, tôi tin tưởng rằng CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp tục có một mùa giải thành công, bảo vệ vững chắc vị thế tại bóng đá Việt Nam, chinh phục những đỉnh cao mới và viết tiếp những trang lịch sử trên đấu trường châu lục.

Thay mặt Ban lãnh đạo CLB Bóng đá Công an Hà Nội, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội thể thao CAND; lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam; sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, đối tác đồng hành, các cơ quan thông tấn, báo chí và đặc biệt là tình cảm, sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ dành cho CLB trong suốt thời gian qua.