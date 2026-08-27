Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: "Việt Nam có thể trở thành cường quốc bóng đá"

ANTD.VN - Phát biểu tại buổi thăm và làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dành nhiều lời đánh giá tích cực cho tiềm năng của bóng đá Việt Nam, đồng thời khẳng định FIFA sẵn sàng đồng hành để những tiềm năng ấy được chuyển hóa thành bước tiến cụ thể.

Tại sự kiện, thay mặt Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng đoàn công tác, đến thăm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và Khu liên hợp thể thao PVF - Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, thay mặt Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, dành tặng những món quà lưu niệm đặc biệt, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam dành cho Chủ tịch FIFA (Ảnh: Phú Khánh)

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của FIFA đối với bóng đá Việt Nam. Việc Bộ Công an đầu tư Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và xây dựng sân vận động 60.000 chỗ PVF thể hiện tầm nhìn lâu dài, hướng tới tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, vừa phục vụ đào tạo, thi đấu, vừa nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện bóng đá lớn.

Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ FIFA, nhất là trong đào tạo trẻ, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức các giải đấu quốc tế.

"Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của các cơ quan, doanh nghiệp và người làm bóng đá, cùng sự đồng hành của FIFA, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao vị thế quốc tế và từng bước đủ điều kiện đăng cai những sự kiện bóng đá tầm cỡ châu lục, thế giới", Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, những mục tiêu mà bóng đá Việt Nam đang hướng tới hoàn toàn có cơ sở. Ông cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, từ nguồn cầu thủ trẻ giàu triển vọng, tình yêu bóng đá mạnh mẽ cho tới sự quan tâm ngày càng lớn dành cho công tác đào tạo.

"Việt Nam có tiềm năng bóng đá rất lớn, và Trung tâm PVF - Bộ Công an là một minh chứng rõ nét. Chúng ta có những tài năng triển vọng, có niềm đam mê cuồng nhiệt và hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập với bóng đá", ông Gianni Infantino chia sẻ.

Chủ tịch FIFA: "Việt Nam có thể trở thành cường quốc bóng đá" (Ảnh: Phú Khánh)

Ông Gianni Infantino cho biết, một trong những mục tiêu lớn của FIFA là đưa bóng đá trở thành môn thể thao mang tính toàn cầu đúng nghĩa, đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá. Trong tầm nhìn đó, những quốc gia giàu tiềm năng như Việt Nam cần có thêm cơ hội để phát triển và vươn ra sân chơi thế giới.

"Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng với hơn 100 triệu người dân Việt Nam cùng nguồn lực, tầm nhìn và nhiệt huyết đang có, tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ vô cùng tươi sáng. Đặc biệt, tương lai của các cầu thủ trẻ và các em nhỏ có mặt tại đây hôm nay cũng rất đáng kỳ vọng", Chủ tịch FIFA nói.

Đánh giá về Trung tâm đào tạo bóng đá PVF, Chủ tịch FIFA bày tỏ ấn tượng trước quy mô đầu tư của Bộ Công an. Theo ông, việc dành nguồn lực lớn cho đào tạo và phát triển bóng đá trẻ là nền tảng quan trọng để hướng tới những thành công trong tương lai.

"Tôi tin rằng với sự đầu tư quy mô như vậy, thành công chắc chắn sẽ đến. Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cường quốc bóng đá nếu phát triển đúng hướng", Chủ tịch FIFA nhận định.

"Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau nuôi dưỡng những tham vọng lớn hơn. Chúng ta hoàn toàn có quyền mơ ước, nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, tất cả đều phải nỗ lực và hành động không ngừng", ông Gianni Infantino nhấn mạnh.

Những cam kết từ người đứng đầu FIFA cho thấy, Việt Nam đang ngày càng được đặt trong tầm nhìn phát triển rộng hơn của bóng đá thế giới. Với nền tảng đầu tư ngày càng bài bản, lực lượng trẻ giàu tiềm năng và tình yêu bóng đá đặc biệt của người hâm mộ, cơ hội để bóng đá Việt Nam tiến thêm những bước dài trên hành trình hội nhập quốc tế đang rộng mở.