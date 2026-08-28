Tuyển Việt Nam nhận 2 tỷ đồng từ Agribank sau khi bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

ANTD.VN - Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) quyết định trao tặng 2 tỷ đồng nhằm động viên, khích lệ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tối 26-8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó tiếp tục đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Chúc mừng thành tích của đội tuyển, ngay sau trận chung kết, Agribank quyết định trao tặng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam. Khoản tiền nhằm ghi nhận những nỗ lực, tinh thần thi đấu và khát vọng cống hiến của các cầu thủ và Ban huấn luyện trong hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Theo Agribank, phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích trên sân cỏ mà còn thể hiện tình cảm và niềm tin của tập thể cán bộ, người lao động ngân hàng dành cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam và thể thao nước nhà.

Agribank đồng thời gửi lời chúc mừng tới đội tuyển, Ban huấn luyện và người hâm mộ cả nước sau chiến tích bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.