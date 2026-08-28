Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội cùng đại diện các đơn vị CATP, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội xuất quân, chinh phục mục tiêu lớn mùa giải 2026/27 (Ảnh: Thuần Thư)

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân của CLB Công an Hà Nội sáng 28-8 (Ảnh: Thuần Thư)



Mùa 2026/27 được xem là mùa giải đặc biệt với Công an Hà Nội khi đội bóng ngành Công an không chỉ đứng trước nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch V-League, mà còn hướng tới mục tiêu tiến sâu tại ASEAN Club Championship 2026/27 (cúp C1 Đông Nam Á) và AFC Champions League Elite 2026/27 (cúp C1 châu Á). Những đấu trường với tính chất và đẳng cấp khác nhau đặt ra những yêu cầu cao về chuyên môn, bản lĩnh cũng như chiều sâu lực lượng đối với thầy trò HLV Mano Polking.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: "CLB Công an Hà Nội là đội bóng giàu truyền thống của Việt Nam. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, đội trở lại và gặt hái thêm nhiều thành tích đáng tự hào. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đệm cho những mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

"Ở mùa giải sắp tới, CLB Công an Hà Nội chắc chắn vẫn phải hướng đến việc giữ vị trí số 1 của bóng đá Việt Nam và số 1 Đông Nam Á, đồng thời phải có thứ hạng cao nhất có thể ở đấu trường châu lục. Để làm được điều đó, CLB cần định vị chiến lược phát triển, mục tiêu rõ ràng, đầu tư bài bản từ tuyến trẻ đến cơ sở vật chất, sân bãi, dinh dưỡng. Ngoài ra, các cầu thủ cần luôn thi đấu với tinh thần cao nhất, với tình yêu, nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo bởi thắng lợi của CLB Công an Hà Nội cũng là thắng lợi của thể thao Công an nói riêng, của người hâm mộ Thủ đô nói chung", Thượng tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội cho biết: "Đội bóng luôn trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; lãnh đạo thành phố Hà Nội và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng sự đồng hành quý báu của các cơ quan, đơn vị, đối tác, nhà tài trợ và người hâm mộ. Đây chính là nguồn động lực to lớn để CLB Công an Hà Nội tiếp tục phát triển, vững bước trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới".

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thuần Thư)

Sau một mùa giải thành công, CLB Công an Hà Nội tiếp tục cho thấy tham vọng lớn. Việc bảo vệ chức vô địch V-League là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng đội bóng ngành Công an không muốn dừng lại ở thành tích trong nước. Sân chơi ASEAN Club Championship và AFC Champions League Elite là cơ hội để CLB kiểm chứng năng lực trước những đối thủ hàng đầu khu vực cũng như châu lục, hướng tới những dấu mốc mới trong quá trình khẳng định vị thế.

Đội bóng ngành Công an sẵn sàng chinh phục mùa giải mới (Ảnh: Thuần Thư)

Để chuẩn bị cho mùa giải nhiều thách thức, CLB Công an Hà Nội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc về lực lượng, chuyên môn và công tác tổ chức. Đội bóng hướng tới việc xây dựng một tập thể có chiều sâu, đủ khả năng duy trì sức cạnh tranh trên nhiều mặt trận, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu quốc nội và quốc tế có thể tạo ra áp lực lớn về thể lực cũng như nhân sự.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, HLV Mano Polking và đội trưởng Nguyễn Quang Hải cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước Bộ Công an và CATP Hà Nội. Toàn đội xác định phải giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng thi đấu, đồng thời phát huy bản sắc của một đội bóng thuộc lực lượng Công an nhân dân. Mỗi cầu thủ khi khoác lên mình màu áo Công an Hà Nội không chỉ mang theo mục tiêu thành tích mà còn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức và hình ảnh đẹp trên sân cỏ.

Mùa giải mới mở ra trước CLB Công an Hà Nội không chỉ là cuộc đua bảo vệ vị thế tại V-League, mà còn là hành trình chinh phục thử thách ở đấu trường khu vực và châu lục. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng hành, quan tâm và chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, CLB Công an Hà Nội sẵn sàng bước vào mùa giải 2026/27 với mục tiêu tạo thêm những dấu ấn mới thành công hơn.