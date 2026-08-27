Herbalife Việt Nam 'tiếp lửa' cho 2 đội tuyển bóng đá quốc gia tại ASIAD 2026

ANTD.VN - Chiều 27-8, tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu chủ đề “Tiếp lửa bóng đá Việt Nam”, trao quà và động viên tinh thần Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và Đội tuyển U23 quốc gia trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao châu Á – ASIAD 2026 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Tại sự kiện, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã có những chia sẻ, động viên tinh thần hai đội tuyển, đồng thời gửi lời chúc đến các cầu thủ và ban huấn luyện trước hành trình thi đấu tại Nhật Bản.

Thay mặt VFF, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú trân trọng cảm ơn sự đồng hành quý báu và thiết thực của Herbalife Việt Nam trong việc hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

“Những chương trình tiếp sức, động viên trước mỗi giải đấu không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đối với các cầu thủ mà còn góp phần lan tỏa sự quan tâm, cổ vũ của cộng đồng dành cho các đội tuyển”, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, đồng thời gửi lời chúc đội tuyển nữ quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia thi đấu tự tin, đoàn kết và nỗ lực hết mình tại ASIAD 2026.

Đại diện Herbalife Việt Nam tặng quà hai đội tuyển bóng đá quốc gia sắp tham dự ASIAD 2026

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam bày tỏ: "Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng VFF tổ chức sự kiện ý nghĩa này nhằm tiếp sức cho các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường tham gia các giải đấu quan trọng tại đấu trường châu Á trong năm 2026. Là đối tác của VFF từ năm 2021, sự đồng hành này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc mang đến sự hỗ trợ và nguồn động viên cần thiết giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được thành tích xuất sắc”.

Thay mặt Herbalife Việt Nam và các Thành viên độc lập, ông Nguyễn Thành Đạt chúc cả hai đội tuyển có một hành trình thi đấu thành công rực rỡ với những kết quả xuất sắc để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

“Chúng tôi tin rằng thành công của các đội tuyển sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thúc đẩy nhiều người trong cộng đồng thực hành lối sống năng động để sống khỏe mạnh hơn”, đại diện Herbalife cho biết thêm.

HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia Hoàng Văn Phúc phát biểu tại sự kiện

Hai đội tuyển bóng đá quốc gia đã sẵn sàng chinh phục ASIAD 2026

Thay mặt đội tuyển nữ quốc gia, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ Herbalife Việt Nam vì đã bền bỉ đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho đội tuyển tại nhiều giải đấu quốc tế thời gian qua và tới đây là ASIAD 2026 tại Nhật Bản.

"Đối với thể thao đỉnh cao, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng, giúp vận động viên nâng cao thể lực, sức mạnh, sức bền, duy trì sự ổn định và hồi phục nhanh chóng, tiếp thu lượng vận động lớn. Trên con đường chinh phục những thử thách, sự đồng hành của Herbalife đóng vai trò lớn, không chỉ là về mặt vật chất mà còn động viên kịp thời về tinh thần, giúp các cầu thủ tự tin bước vào giải đấu châu lục, nỗ lực thi đấu đạt kết quả tốt", HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ.