CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP HCM tranh danh hiệu mở màn mùa giải mới

ANTD.VN - Siêu cúp Quốc gia 2025/26 sẽ mở màn mùa giải mới bằng cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP HCM, với tổng phần thưởng dành cho nhà vô địch lên tới 800 triệu đồng.

Ngày 27-8 tại Hà Nội, Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26.

Ở mùa giải 2025/26, hai suất tranh Siêu cúp thuộc về CLB Công an Hà Nội - nhà vô địch V-League 2025/26 và CLB Công an TP HCM - đội đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26.

CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP HCM tranh Siêu cúp phiên bản mới

Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 30-8 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Đây cũng là trận đấu đáng chú ý đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Cuộc so tài tại Hàng Đẫy không chỉ mang ý nghĩa mở màn mùa giải mới, mà còn là màn tranh tài giữa hai đội bóng vừa bước lên đỉnh cao ở hai đấu trường quan trọng nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Phần thưởng dành cho đội chiến thắng năm nay được đặc biệt chú ý. Nhà vô địch sẽ nhận cúp vàng Siêu cúp Quốc gia phiên bản mới với thiết kế hiện đại, giàu tính biểu tượng, cùng bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng.

Đội về nhì nhận 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đều được trao thưởng 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngoài khoản thưởng từ Ban tổ chức, Agribank sẽ trao riêng 500 triệu đồng cho đội giành Siêu cúp. Như vậy, nếu tính cả hai khoản thưởng, nhà vô địch có thể nhận tổng cộng 800 triệu đồng.

Siêu cúp Quốc gia 2025/26 là lần thứ 27 giải đấu được tổ chức. Với CLB Công an Hà Nội, đây là cơ hội để đội bóng ngành Công an tiếp tục khẳng định vị thế sau mùa giải thành công.

Nếu giành chiến thắng, CLB Công an Hà Nội sẽ có lần thứ hai liên tiếp đăng quang Siêu cúp Quốc gia, và cũng sẽ trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này, sau SLNA, HAGL, Bình Dương và Hà Nội.