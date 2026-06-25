Neymar chào sân, Vinicius chói sáng, Brazil thẳng tiến vào vòng 1/16

ANTD.VN - Sáng 25-6, người hâm mộ Selecao hưởng niềm vui trọn vẹn khi được chứng kiến ngôi sao số 1 Neymar ra sân sau thời gian chấn thương, 3 lần ăn mừng bàn thắng cùng tấm vé đi tiếp dành cho đội nhà tại World Cup 2026.

Brazil (4 điểm) gặp Scotland (3 điểm) tại lượt cuối bảng C với mục tiêu giành trọn 3 điểm, trước sự bám đuổi của đội bóng cùng 4 điểm là Morocco (gặp Haiti) ở trận đấu cùng giờ.

Chỉ 7 phút sau khi bóng lăn, Selecao đã có bàn mở tỉ số. Từ một tình huống sai sót của hàng phòng ngự Scotland bóng đến chân Vinicius và trong tư thế trống trải, số 7 dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho Brazil.

Vinicius có ngày thi đấu chói sáng với cú đúp giúp Brazil thắng chung cuộc 3-0 và ngôi nhất bảng C

Bàn thắng sớm giúp Brazil càng chơi càng hưng phấn, tạo sức ép khủng khiếp về khung thành Scotland.

Phút 22, Vinicius cướp bóng từ chân Hendry rồi sút tung lưới Scotland. Ban đầu trọng tài công nhận bàn thắng, nhưng sau đó VAR can thiệp và trọng tài xác định Vinicius đã phạm lỗi với Hendry.

Phút 45+3, từ quả tạt như đặt bên cánh phải của Bruno Guimaraes, Vinicius hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu tung lưới Scotland.

Sang hiệp 2, Brazil có bàn ấn định chiến thắng 3-0 nhờ công Cunha. Song điều người hâm mộ Selecao chờ đợi hơn cả đó là màn chào sân World Cup 2026 của Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển - Neymar sau thời gian vắng bóng vì chấn thương.

Neymar chính thức chào sân World Cup 2026

Tiền đạo 34 tuổi vào sân thay Cunha ở phút 76. Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 90, Christie phạm lỗi với Neymar bên cánh trái và phải lĩnh thẻ vàng. Sau khi bóng nảy ra từ tình huống đá phạt, Neymar tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Gunn.

Chiến thắng 3-0 trước Scotland là quá đủ để giúp Brazil giành ngôi nhất bảng C, khi cùng 7 điểm nhưng hơn Morocco - đội cũng đi tiếp với tấm vé nhì bảng - về hiệu số bàn thắng bại.

Đối thủ của Selecao tại vòng đấu loại trực tiếp là đội nhì bảng F, nhiều khả năng là Nhật Bản.