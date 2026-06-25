Đội bóng châu Á thứ hai bị loại khỏi World Cup 2026

ANTD.VN - Qatar trở thành đại diện châu Á tiếp theo phải nói lời chia tay World Cup 2026, sau thất bại 1-3 trước Bosnia & Herzegovina ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này khiến nhà vô địch Asian Cup khép lại giải đấu với chỉ 1 điểm sau ba trận, xếp cuối bảng và chính thức dừng bước.

Rạng sáng 25-6, lượt trận cuối cùng bảng B đã chứng kiến đội bóng châu Á thứ hai phải dừng bước ở World Cup 2026. Sau Jordan, Qatar cũng đành phải nói lời chia tay Mundial năm nay. Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui cũng là đội thứ 5 rời giải, sau Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Jordan.

Qatar (trắng) không thể làm nên bất ngờ nào

Trên sân Seattle trong điều kiện thời tiết oi bức, Qatar nhập cuộc đầy quyết tâm trước Bosnia, đội bóng đang có phong độ cao. Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng cá nhân nhanh chóng được thể hiện. Phút 29, tài năng trẻ Kerim Alajbegovic tạo nên khoảnh khắc đẳng cấp khi đi bóng vượt qua ba hậu vệ Qatar trước khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Mahmud Abunada, mở tỉ số cho Bosnia.

Chỉ ít phút sau, Qatar tiếp tục nhận gáo nước lạnh. Từ pha dứt điểm của lão tướng Edin Dzeko, hậu vệ Abunada lúng túng đưa bóng về lưới nhà, khiến đại diện châu Á bị dẫn trước 0-2 và rơi vào thế vô cùng bất lợi.

Dẫu vậy, Qatar không buông xuôi. Ngay trước giờ nghỉ, Edmilson Junior có đường chuyền thuận lợi để đội trưởng Hasan Al-Haydos dứt điểm cận thành, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng cho đội bóng Tây Á.

Bosnia chỉ xếp thứ ba ở bảng B nhưng với 4 điểm, họ có quyền hy vọng đi tiếp

Tuy nhiên, cuối trận, Qatar tiếp tục phải trả giá vì sai lầm nơi hàng thủ. Phút 80, Ermin Mahmic tận dụng cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia, chính thức khép lại hy vọng đi tiếp của đại diện châu Á.

Với Qatar, hành trình tại World Cup 2026 khép lại đầy tiếc nuối. Dù thi đấu nỗ lực và có những thời điểm tạo ra hy vọng, đội bóng của HLV Julen Lopetegui vẫn không thể khỏa lấp khoảng cách về trình độ trước các đối thủ mạnh hơn.

Johan Manzambi tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Thụy Sĩ

Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Sĩ vượt qua đồng chủ nhà Canada với tỉ số 2-1 để giành ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Tiền vệ Johan Manzambi tiếp tục chứng minh phong độ chói sáng khi đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, trở thành nhân tố nổi bật trong chiến thắng của đội bóng xứ đồng hồ.

Chiến thắng giúp Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 và tiếp tục thi đấu vòng 32 đội ngay tại Vancouver. Trong khi đó, Canada đánh mất ngôi đầu ở lượt đấu quyết định, cán đích ở vị trí thứ hai và sẽ phải di chuyển tới Los Angeles để bước vào vòng knock-out.