Tranh cãi việc uống nước giữa chừng tại World Cup 2026, Chủ tịch FIFA lên tiếng

ANTD.VN - Trước ý kiến trái chiều về quy định dừng trận đấu để cầu thủ uống nước tại World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định "hoàn toàn vì mục đích thể thao" chứ không phải kiếm chác khoản tiền béo bở từ quảng cáo.

Từ World Cup 2026, FIFA chính thức áp dụng quy định mới: mọi trận đấu đều có hai lần nghỉ uống nước bắt buộc ở phút 22 của mỗi hiệp (tương ứng phút 22 và phút 67 của trận đấu), mỗi lần kéo dài khoảng 3 phút.

Quy định áp dụng cho toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 đã dấy lên cuộc tranh luận.

Quy định 3 phút uống nước bắt buộc giữa mỗi hiệp được FIFA áp dụng cho toàn bộ 104 trận đấu World Cup 2026, ngay cả tại các sân vận động có mái che, điều hòa

HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, cho rằng quãng nghỉ thêm "làm gián đoạn và thay đổi bản chất của trận đấu bóng đá". Còn HLV đội tuyển Uruguay, Marcelo Bielsa, nhìn nhận việc chia trận đấu thành các hiệp ngắn hơn làm mất đi đặc điểm cơ bản của trò chơi.

HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, và đội trưởng đội tuyển Hà Lan, Virgil van Dijk, đã ủng hộ mục đích của quy định này trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhưng đặt câu hỏi về sự cần thiết của nó trong điều kiện thời tiết mát mẻ hơn và tại các địa điểm có mái che, có điều hòa.

Một số ý kiến còn chỉ trích FIFA áp quy định này nhằm kiếm các khoản tiền béo bở, khi mà mỗi trận đấu có thêm 6 phút để quảng cáo.

Ở chiều ngược lại, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp hay Carlo Ancelotti của tuyển Brazil lại bày tỏ ủng hộ, cho rằng quy định này giúp các HLV có thêm thời gian trao đổi với cầu thủ, điều chỉnh chiến thuật sau 22 phút đầu hiệp.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Trước vấn đề gây tranh cãi này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định việc áp dụng 3 phút uống nước giữa hiệp ở tất cả các trận đấu World Cup 2026 "hoàn toàn vì mục đích thể thao", chứ không phải lợi ích thương mại.

"Lý do chính là do thời tiết nóng bức. Mặc khác, chúng ta cũng phải hiểu rằng World Cup 2026 diễn ra trong 39 ngày, các đội có thể phải thi đấu tới 8 trận trong 39 ngày đó nên việc có thời gian nghỉ ngơi là vô cùng quan trọng", ông Infantino nói.

Chủ tịch FIFA cho rằng rất khó chấp nhận việc một HLV có thể có cơ hội tác động đến trận đấu bằng cách điều chỉnh chiến thuật chỉ vì trời nóng hơn, trong khi ở một trận đấu khác, nơi nhiệt độ thấp hơn một chút, cùng một HLV đó lại không có cơ hội tương tự.

"Điều quan trọng hơn nữa đối với chúng tôi là đảm bảo tất cả các đội, trong mọi trận đấu, đều thi đấu trong cùng điều kiện", ông Infantino nhấn mạnh.