FIFA muốn đổi luật sút luân lưu ngay tại World Cup 2026

ANTD.VN - FIFA đã làm việc với Cơ quan ban hành Luật bóng đá quốc tế (IFAB) để điều chỉnh cách xác định quyền lựa chọn trước loạt sút luân lưu, và có thể áp dụng ngay từ vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026, theo The Times.

Theo luật hiện hành, trước loạt sút luân lưu, trọng tài tổ chức hai lần tung đồng xu cho đại diện hai đội. Lần đầu xác định khung thành sẽ được sử dụng. Lần thứ hai xác định đội nào đá trước.

Theo The Times, FIFA muốn rút thủ tục này xuống còn một lần tung đồng xu. Đội trưởng thắng trong lần tung đồng xu duy nhất sẽ được chọn một trong hai quyền: đá trước hoặc chọn khung thành. Đội kia nhận quyền lựa chọn còn lại.

FIFA có thể thay đổi quy định về tung đồng xu trước loạt luân lưu ngay từng vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 (Ảnh minh họa)

Hiện phía FIFA chưa đưa ra tuyên bố chính thức về lý do dẫn đề đề xuất này. Tuy nhiên có ý kiến cho biết FIFA muốn tránh tình huống một đội thắng cả hai lần tung đồng xu, qua đó vừa được đá trước, vừa được sút về phía khán đài có lợi.

Dù vậy, có ý kiến cho rằng quy định mới này nếu được áp dụng cũng chỉ mang tính "công bằng tương đối".

Theo nghiên cứu của tạp chí Economics and Psychology, không có mối liên hệ nào giữa việc người đá đầu tiên có cơ hội thắng cao hơn. Tạp chí này đã xem xét 7.000 loạt sút luân lưu và 74.000 cú đá, song không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy đội thực hiện cú đá đầu tiên có cơ hội thắng cao hơn.

Theo truyền thông Anh, FIFA có quyền gây áp lực lên IFAB để chấp thuận đề xuất thay đổi quy định tung đồng xu, trước khi vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 bắt đầu từ ngày 29-6 tới.