3 đội chủ nhà dắt tay nhau vào vòng 1/16 World Cup 2026

ANTD.VN - Sau Mexico và Mỹ, đội đồng chủ nhà còn lại Canada chính thức giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 dù thua sát nút Thụy Sỹ tại lượt cuối bảng B.

Rạng sáng 25-6, hai đội cùng 4 điểm là Canada gặp Thụy Sỹ trong trận tranh ngôi đầu bảng B.

Canada chỉ cần một kết quả hòa để nhất bảng chung cuộc và thực tế, thầy trò HLV HLV Jesse Marsch đã làm tốt khi giữ nguyên tỉ số 0-0 sau hiệp 1.

Thế nhưng sang hiệp 2, Canada đã để Thụy Sỹ thắng chung cuộc 2-1. Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia và Herzegovina thắng Qatar 3-1 để có cùng 4 điểm song xếp dưới Canada do kém hiệu số bàn thắng bại.

Nối gót Mỹ và Mexico, đồng chủ nhà Canada đoạt vé vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026

Với kết quả này, Thụy Sỹ giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng B, Bosnia và Herzegovina chờ vé vớt cho đội xếp hạng ba, còn Canada cũng chính thức ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhì bảng.

Trước đó, hai quốc gia đồng chủ nhà khác là Mỹ (bảng D) và Mexico (bảng A) đã có vé sớm một vòng đấu, thậm chí còn chắc chắn dẫn đầu bảng đấu của mình.

World Cup 2026 chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia. Bên cạnh các ứng viên vô địch như Argentina, Brazil, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh... thì hành trình của 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico, Canada cũng gây chú ý lớn.

Không chỉ tự hào về hành trình vượt qua vòng bảng, người dân 3 nước đồng chủ nhà hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những chiến thắng lịch sử ở vòng đấu loại trực tiếp.