Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

ANTD.VN - Sáng 2/9, tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa), Giải chạy Tuy Hòa bán marathon 2026 “Đón bình minh trên biển” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã hoàn thành các phần thi.

Niềm vui về đích của các vận động viên tham gia giải chạy. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Giải có sự tham gia của gần 3.000 vận động viên, xuất phát vào lúc 4 giờ sáng 2/9 với hành trình đi qua các tuyến đường ở phường, kết nối các địa điểm du lịch như Tháp Nghinh Phong, Tháp Nhạn và khu vực biển Tuy Hòa.

Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Trong đó, ở cự ly 5km, vận động viên Dương Trung Thuận đoạt giải Nhất dành cho nam; vận động viên Bùi Thị Diễm Quỳnh giành giải Nhất dành cho nữ.

Ở cự ly 10k, giải Nhất được trao cho nam nam vận động viên Lý Văn Thiểu và nữ vận động viên Thái Thị Mỹ. Vận động viên Niê Glap xuất sắc giành giải Nhất cho nam và vận động viên Phạm Huỳnh Yến Thư giành giải Nhất cho nữ cự ly 21km.

Ban tổ chức cũng đã trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các cự ly 5km, 10km và 21km, trao thưởng cho các vận động viên dẫn đầu theo các nhóm tuổi: 30 tuổi trở xuống, từ 31-45 tuổi, từ 46 tuổi trở lên cho cự ly 21km cho cả hai bảng nam và nữ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến nêu rõ, sự kiện không chỉ tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, nét đẹp văn hóa và sự hiếu khách của con người địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Giải chạy Tuy Hòa bán marathon 2026 “Đón bình minh trên biển” là hoạt động thể thao ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2026); kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2026). Đây cũng là một hoạt động điểm