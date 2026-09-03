ANTD.VN - Tiền đạo Richarlison đã đạt thỏa thuận cá nhân với Trabzonspor, đội bóng mà Mohamed Salah vừa gia nhập. Đáng chú ý, chân sút người Brazil có thể nhận mức lương cao gấp 3 lần hiện tại nếu thương vụ hoàn tất.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Richarlison đã đồng ý những điều khoản cá nhân với Trabzonspor. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang dành cho tiền đạo của Tottenham một chế độ đãi ngộ đặc biệt nhằm thuyết phục anh cập bến Super Lig.

Richarlison sang Thổ Nhĩ Kỳ làm đồng đội của Salah (Ảnh: Getty Images)

Cụ thể, Richarlison dự kiến nhận 363.000 bảng/tuần sau thuế, cao gấp khoảng 3 lần mức thu nhập hiện tại tại Tottenham. Sau khi đạt được tiếng nói chung với cầu thủ, Trabzonspor chỉ còn phải giải quyết vấn đề phí chuyển nhượng với đội bóng thành London.

Richarlison được xem là mục tiêu hàng đầu của Trabzonspor trong bối cảnh đội bóng này khởi đầu mùa giải 2026/27 không tốt. Dù đã có Mohamed Salah trong đội hình, Trabzonspor mới giành được 4 điểm sau 3 vòng đầu tiên tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Không những vậy, họ còn sớm dừng bước tại Europa League sau thất bại trước Ferencvaros ở vòng play-off.

Trabzonspor vì thế muốn tăng cường hàng công bằng một tiền đạo giàu kinh nghiệm như Richarlison. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã gửi tới Tottenham hai đề nghị trị giá lần lượt 15 triệu và 20 triệu bảng nhưng đều bị từ chối.

Theo kế hoạch, Trabzonspor chuẩn bị đưa ra lời đề nghị thứ ba, dự kiến hoàn thành trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa vào ngày 4-9.

Nếu thỏa thuận về phí chuyển nhượng được hoàn tất, Richarlison sẽ có cơ hội sát cánh cùng Salah trên hàng công Trabzonspor. Đây cũng là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của tiền đạo 29 tuổi sau quãng thời gian không thực sự ổn định tại Tottenham. Anh cũng không nằm trong kế hoạch của HLV De Zerbi, khi Gà trống hiện có nhiều lựa chọn mới trên hàng công như Savio, Omar Marmoush và Mykhailo Mudryk.