Enzo Fernandez kế thừa số áo huyền thoại của Man City

ANTD.VN - Enzo Fernandez sẽ khoác áo số 17 tại Man City sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng kỷ lục từ Chelsea. Đây là số áo làm từng làm nên tên tuổi của huyền thoại Kevin De Bruyne.

Man City đã chính thức trao áo số 17 cho Enzo Fernandez sau khi tiền vệ người Argentina hoàn tất thủ tục gia nhập đội bóng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, với giá 145 triệu euro.

Tại Chelsea, Enzo Fernandez từng gắn bó với chiếc áo số 8. Tuy nhiên, số áo này hiện thuộc về Mateo Kovacic, một cựu cầu thủ Chelsea đã chuyển tới Man City và sử dụng số 8 từ mùa 2023/24.

Enzo Fernandez kế thừa số áo 17 của huyền thoại De Bruyne (Ảnh: Onefootball)

Vì vậy, Fernandez sẽ bắt đầu hành trình mới tại Etihad với số áo 17. Đây là chiếc áo mang ý nghĩa đặc biệt tại Man City, từng thuộc về Kevin De Bruyne trong suốt một thập kỷ.

De Bruyne sử dụng số 17 từ năm 2015 đến 2025, quãng thời gian anh vươn lên trở thành một trong những tiền vệ sáng tạo xuất sắc và giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Anh. Ngôi sao người Bỉ cũng đã rời đi như một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Enzo đến với Man xanh với kỳ vọng tái thiết lại tuyến giữa và việc anh mang áo số 17 như một biểu trưng cho hình ảnh đó.

"Tôi luôn mơ ước được thi đấu cho một CLB lớn như Man City. Đây là khoảnh khắc rất xúc động đối với tôi và gia đình. Ở tuổi 25, tôi đang thực hiện giấc mơ mà mình luôn theo đuổi", Fernandez chia sẻ trong ngày ra mắt Man xanh.

Nếu được HLV Enzo Maresca sử dụng, tiền vệ người Argentina có thể ra mắt ngay cuối tuần này, khi Man City tiếp đón Coventry trên sân nhà.

Man City đang có khởi đầu hoàn hảo tại Ngoại hạng Anh với hai chiến thắng trước Bournemouth và Crystal Palace, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai vòng. Trong khi đó, tân binh Coventry đứng thứ 17 sau khi lần lượt nhận thất bại trước Arsenal và Hull.