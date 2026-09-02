Báo Thái: "Không được phép thua Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026"

ANTD.VN - Trang Daily News cho rằng thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ phải thể hiện màn trình diễn tích cực ở 3 giải đấu quan trọng sắp tới, nhấn mạnh "không được phép thua" Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

"Đội tuyển Thái Lan sẽ lại đối đầu với Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup. Thầy trò HLV Hudson không thể thua lúc này", tờ Daily News (Thái Lan) nhấn mạnh.

Tờ báo cho biết, HLV Hudson lẫn Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang phải chịu nhiều áp lực sau kết quả gây thất vọng tại FIFA Days tháng 6 (hòa Kuwait và Trung Quốc), thua Việt Nam 2-4 hai lượt chung kết và về nhì ASEAN Cup 2026.

Thái Lan (áo xanh) hòa 1 và thua 3 trong 4 lần gần nhất gặp tuyển Việt Nam (Ảnh: Thuần Thư)

Daily News cho biết 3 giải đấu sắp tới bao gồm FIFA ASEAN Cup 2026, King's Cup và vòng chung kết Asian Cup 2027 là cơ hội để HLV Hudson tự cứu mình khỏi nguy cơ bị sa thải.

"Không cần nghĩ quá nhiều, hãy bắt đầu bằng giải đấu gần nhất: FIFA ASEAN Cup 2026 (khai mạc 23-9). Nếu "vấp ngã" một lần nữa, không chắc HLV Hudson được tiếp tục công việc, bởi Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang chịu áp lực rất lớn từ dư luận", Daily News cho hay.

Theo lịch thi đấu hạng 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan sẽ gặp Pakistan ngày 26-9, Việt Nam ngày 29-9, Philippines ngày 2-10. Thái Lan đặt mục tiêu nhất bảng để vào chơi trận chung kết hạng 1, nhưng trước đó, họ cần vượt qua 3 đối thủ nêu trên, trong đó Việt Nam được đánh giá là "khó chơi" nhất.

HLV Hudson có thể bị sa thải ngay lập tức nếu tiếp tục thua Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup ngày 29-9 tới (Ảnh: Daily News)

4 trận gặp nhau gần nhất đều tại chung kết ASEAN Cup, Thái Lan hòa 1 và thua 3. Những lý do để biện minh như "không có lực lượng mạnh nhất" sẽ không còn hiệu quả tại FIFA ASEAN Cup 2026, nơi các CLB có nghĩa vụ phải nhả quân để đội tuyển quốc gia có lực lượng mạnh nhất.

Thực tế, đội tuyển Thái Lan dự ASEAN Cup vừa qua vắng một số trụ cột, song đa số đều lớn tuổi, không còn đạt phong độ 100%. Sự bổ sung tới đây, nếu có, cũng không khiến Thái Lan thực sự lột xác.

Áp lực vì thế vẫn đang đè nặng lên HLV trưởng Hudson, đặc biệt là trong cuộc tái đấu tuyển Việt Nam ngày 29-9 tới.