Tổng quan thị trường chuyển nhượng hè 2026: Premier League vẫn là số 1

ANTD.VN - Thị trường chuyển nhượng hè 2026 khép lại với hai con số đặc biệt đáng chú ý. Các CLB Premier League chi tới 3,71 tỷ euro và tiếp tục phá kỷ lục, trong khi Ligue 1 thu về gần 1,3 tỷ euro từ bán cầu thủ.

Nhìn từ những thương vụ lớn nhất, phiên chợ hè năm nay cho thấy khoảng cách về tiềm lực giữa Premier League và phần còn lại của bóng đá châu Âu tiếp tục được nới rộng.

Nếu phải chọn một con số để mô tả thị trường chuyển nhượng hè 2026, 3,71 tỷ euro chắc chắn là điều nổi bật nhất. Các CLB Premier League không chỉ vượt mốc 3,7 tỷ euro mà còn xác lập kỷ lục chi tiêu mới, chỉ một năm sau khi gây chú ý với hơn 3,5 tỷ euro mua sắm tân binh.

Điều đáng nói là sức mạnh tài chính này không còn chỉ thuộc về những đội bóng giàu truyền thống như Man City, Liverpool, Chelsea hay Arsenal.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026: Premier League vẫn là số 1 (Ảnh: The Guardian)

Ipswich là ví dụ tiêu biểu. Đội bóng này thậm chí chi tới 220 triệu euro, nhiều hơn Barcelona, Milan hay Juventus trong mùa hè năm nay.

Theo dữ liệu tổng hợp trong kỳ chuyển nhượng, có tới 8 trong 10 thương vụ đắt giá nhất có sự góp mặt của các CLB Premier League.

Man City bước vào mùa giải đầu tiên sau thời Pep Guardiola và tiến hành cuộc đại tu mạnh mẽ dưới thời Enzo Maresca với hơn 500 triệu euro. Việc bỏ riêng khoảng 145 triệu euro để chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea là minh chứng rõ nhất cho tham vọng đó. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai Fernandez được một CLB trả hơn 100 triệu euro để sở hữu.

Enzo Fernandez trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Man City với 145 triệu euro (Ảnh: MCFC)

Liverpool cũng tích cực làm mới đội hình. Thương vụ Bradley Barcola giúp tiền đạo này trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai lịch sử CLB, trong bối cảnh đội bóng vùng Merseyside cần tái cấu trúc hàng công sau sự ra đi của Mohamed Salah.

Chelsea tiếp tục quá trình tái thiết dưới thời Xabi Alonso và nằm trong nhóm những đội chi tiêu mạnh nhất Premier League với khoảng 404,5 triệu euro.

Điểm chung của những đội bóng lớn này là họ không chờ quá trình chuyển giao diễn ra một cách tự nhiên. Họ sử dụng nguồn lực tài chính để rút ngắn thời gian tái thiết và nhanh chóng đưa đội hình sang một chu kỳ mới.

Nếu Premier League là thị trường mua lớn nhất châu Âu thì Ligue 1 lại trở thành một trong những nguồn cung cầu thủ đáng chú ý nhất.

Barcola là tân binh đáng chú ý của Liverpool (Ảnh: Getty Images)

Các CLB Pháp thu về gần 1,3 tỷ euro từ bán cầu thủ trong hè 2026, trong khi tổng số tiền họ bỏ ra để mua sắm chỉ khoảng 600 triệu euro.

PSG từng mua cầu thủ này từ Lyon với giá khoảng 45 triệu euro vào năm 2023. Sau ba mùa giải, họ bán anh cho Liverpool với giá khoảng 145 triệu euro nếu tính cả các khoản thưởng. PSG thu về khoản lợi nhuận rất lớn, trong khi Ligue 1 đồng thời xác lập kỷ lục về giá trị một cầu thủ rời giải đấu để ra nước ngoài.

Tuy nhiên, sau tất cả, Premier League không phải thị trường chỉ biết mua. Các CLB Anh cũng thu về khoảng 2,17 tỷ euro từ bán cầu thủ, duy trì mức chi ròng hơn 1,5 tỷ euro. Điều đó cho thấy sức mạnh thực sự của bóng đá Anh nằm ở khả năng vừa bán, vừa tái đầu tư với quy mô rất lớn, để duy trì vị thế giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.