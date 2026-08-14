Victor Vũ gia nhập đường đua phim Tết 2027 với “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim”

ANTD.VN - Sau thành công của “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu”, đạo diễn Victor Vũ đưa vị thám tử quen thuộc trở lại bằng hình ảnh poster đầu tiên của “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim”. Dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết 2027, bộ phim không chỉ bắt đầu một vụ án hoàn toàn mới mà còn làm dấy lên kỳ vọng sẽ hé mở những bí mật chưa được lý giải trong phần đầu tiên.

Poster đầu tiên mở ra hiện trường của một vụ thảm sát trên con thuyền mắc cạn giữa biển, bao quanh bởi những ghềnh đá hiểm trở.

Không chỉ hé lộ vụ án mới, poster đầu tiên còn cho thấy bước mở rộng từ bối cảnh cốt truyện đến mức độ đầu tư khi lần đầu đưa câu chuyện ra không gian biển cả. Ngoài ra, dòng giới thiệu "Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục Gia Truyện của nhà văn Hồng Thái" tiếp tục hé lộ nguồn chất liệu văn học mà Victor Vũ lựa chọn để phát triển tác phẩm. Sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám, lịch sử và văn hóa Việt, cùng bối cảnh mới và phần thiết kế sản xuất được chăm chút, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm khác biệt nhưng vẫn giữ tinh thần của vũ trụ điện ảnh này.

Diễn viên Quốc Huy tiếp tục tham gia phần 2 của "Thám tử Kiên"

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Victor Vũ cho biết: “Sau phần phim đầu tiên, điều khiến tôi và ê-kíp trăn trở không phải là làm một bộ phim lớn hơn, mà là kể một câu chuyện đủ lạ, đủ hấp dẫn để khán giả muốn tiếp tục đồng hành cùng Thám tử Kiên. Lần này, chúng tôi rất muốn đưa khán giả lên một hành trình hoàn toàn mới. Và những ai chưa xem phần một vẫn thưởng thức được một cách trọn vẹn. Thế giới của Thám Tử Kiên 2 là một thế giới đầy rẫy những hiểm nguy khó lường, nơi những nhân vật thuộc nhiều tầng lớp khác nhau cùng hội tụ”.

Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cũng chia sẻ: “Chúng tôi theo đuổi Thám tử Kiên trong thời gian dài, với rất nhiều tâm huyết và trăn trở. Anh Victor không chỉ muốn kể một câu chuyện hấp dẫn, mà còn muốn tạo nên một thế giới có đời sống riêng - nơi từng bối cảnh, phục trang, màu sắc hay chi tiết mỹ thuật đều góp phần kể chuyện và làm rõ hơn tâm lý, số phận nhân vật.

Có những chi tiết khán giả chỉ nhìn thấy vài giây, nhưng phía sau là rất nhiều ngày tháng chuẩn bị. Chúng tôi hy vọng sự kỹ lưỡng ấy, dù không nói thành lời, vẫn sẽ được cảm nhận qua trải nghiệm xem phim. Và hơn hết, chúng tôi mong Thám tử Kiên không chỉ là một bộ phim để xem trong những ngày Tết, mà là một hành trình điện ảnh đủ thú vị để khán giả bước vào, đồng hành và mang theo những cảm xúc, dư vị riêng sau khi rời khỏi rạp”.

Ra mắt vào năm 2025, “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” ghi dấu với khán giả nhờ cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố trinh thám, lịch sử và văn hóa Việt trong một tác phẩm giải trí được đầu tư chỉn chu. Thành công của bộ phim không chỉ đưa Thám tử Kiên trở thành một trong những hình tượng thám tử hiếm hoi của điện ảnh Việt được đông đảo khán giả yêu mến, mà còn mở ra một thương hiệu vũ trụ điện ảnh riêng trong sự nghiệp của Victor Vũ.

Với poster đầu tiên của “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim”, vị đạo diễn cùng ê-kíp tiếp tục gửi đến khán giả lời hẹn mới vào dịp Tết 2027, hứa hẹn mở ra một vụ án mới được kể trong không gian điện ảnh quy mô hơn, tiếp tục phát huy thế mạnh về hình ảnh và chất liệu văn hóa đã làm nên dấu ấn của “Thám tử Kiên”.

Phim “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” dự kiến khởi chiếu dịp Tết 2027.