Câu lạc bộ Công an Hà Nội - nhà vô địch của những giá trị bền vững

ANTD.VN - Trong thể thao đỉnh cao, danh hiệu luôn là đích đến. Nhưng điều tạo nên tầm vóc của một nhà vô địch lại không chỉ nằm ở chiếc cúp được nâng cao. Với Câu lạc bộ Công an Hà Nội, chức vô địch V-League 2025-2026 không đơn thuần là phần thưởng cho những chiến thắng, đó là kết quả của một quá trình xây dựng bền bỉ, nơi sức mạnh được hình thành từ nền tảng tổ chức vững chắc, tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và khát vọng không ngừng hướng tới những chuẩn mực cao hơn để chinh phục người hâm mộ.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng CLB Công an Hà Nội, ngày 10-6-2026

V-League 2025-2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuyết phục của Câu lạc bộ Công an Hà Nội. 64 điểm sau 26 vòng, đăng quang sớm trước 3 vòng, hơn đội bám đuổi 10 điểm và san bằng kỷ lục điểm số của Hà Nội FC năm 2018 là những cột mốc đủ để ghi dấu trong lịch sử giải đấu. Phía sau những con số ấy là câu chuyện chưa từng được kể về những giá trị đã làm nên diện mạo của Câu lạc bộ Công an Hà Nội mùa giải vừa qua. Với tư cách là một phóng viên thể thao, tôi đã có những ghi chép bên ngoài sân cỏ về một tập thể biết vượt qua áp lực, trưởng thành từ thử thách và chinh phục đỉnh cao bằng bản lĩnh và khát khao cháy bỏng.

Nền tảng của thành công

Mọi thành công bền vững đều cần một nền móng vững chắc. Trên hành trình chinh phục ngôi vương, Câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an cũng như CATP Hà Nội, đặc biệt là từ Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội. Đó không chỉ là sự đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện hay công tác tổ chức, mà còn là định hướng xuyên suốt trong việc xây dựng một đội bóng chuyên nghiệp, giàu bản sắc và mang những phẩm chất đặc trưng của lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng các cầu thủ CLB Công an Hà Nội

Dấu ấn từ nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nguyên Chủ tịch Câu lạc bộ - Thiếu tướng Dương Đức Hải (nay là Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an) và nay là dưới sự điều hành của Chủ tịch đương nhiệm Câu lạc bộ Công an Hà Nội - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đội bóng từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động hiện đại, đồng thời duy trì những giá trị cốt lõi về kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần tập thể. Chính nền tảng ấy giúp Công an Hà Nội giữ được sự ổn định trong suốt mùa giải, kể cả ở những thời điểm áp lực nhất của cuộc đua vô địch.

Toàn đội tri ân Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội

Ngay cả khi đã đăng quang sớm trước 3 vòng đấu, yêu cầu đặt ra với toàn đội vẫn không thay đổi. Các cầu thủ tiếp tục được quán triệt tinh thần thi đấu nghiêm túc, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ. “Dù chúng ta đã có thành tích ấn tượng và xuất sắc là chức vô địch V-League, toàn đội cần tiếp tục thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình, hoàn thiện mình hơn mỗi ngày để chinh phục những nấc thang mới, chinh phục khán giả” - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhấn mạnh và coi đó như cách thể hiện giá trị cốt lõi mà Công an Hà Nội đang xây dựng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tạo được dấu ấn đầu tiên khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Tập thể lớn hơn mọi ngôi sao

Bóng đá hiện đại luôn đề cao giá trị tập thể, và Công an Hà Nội chính là minh chứng rõ nét cho điều đó. Đội bóng ngành Công an sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia hàng đầu như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu hay Lê Phạm Thành Long. Trên hàng công là những ngoại binh chất lượng như Alan Grafite, Leo Artur và Rogerio Alves.

Nhưng điều đáng nói là Công an Hà Nội chưa bao giờ trở thành đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân. Có thời điểm Quang Hải là nguồn cảm hứng trong lối chơi. Có giai đoạn Alan Grafite liên tiếp ghi những bàn thắng quan trọng. Khi đội bóng cần sự đột biến, Nguyễn Đình Bắc lại tỏa sáng bằng phong độ ấn tượng. Và trong những thời khắc khó khăn, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để dẫn dắt đồng đội.

Mỗi cầu thủ đều có vai trò riêng. Mỗi người đều sẵn sàng gánh vác trách nhiệm khi đội bóng cần - đó là lý do Công an Hà Nội duy trì được sự ổn định xuyên suốt mùa giải. Họ không chiến thắng bằng sức mạnh của một ngôi sao, mà bằng sự cộng hưởng của cả tập thể. Sau lễ đăng quang, huấn luyện viên Mano Polking thừa nhận điều khiến ông tự hào nhất không phải là số bàn thắng hay số điểm giành được, mà là tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ. “Chúng tôi có những người lãnh đạo giỏi, sâu sát với đội, có những cầu thủ tốt, có một tập thể đoàn kết. Các cầu thủ chiến đấu vì nhau, làm việc vì nhau và luôn đặt mục tiêu chung lên trên hết. Đó là lý do Công an Hà Nội trở thành nhà vô địch” - huấn luyện viên Mano Polking nói. Lời chia sẻ ấy của vị huấn luyện viên Câu lạc bộ phần nào lý giải vì sao Công an Hà Nội có thể vượt qua những thời điểm khó khăn nhất để bước lên đỉnh cao.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V-League 2025-2026 đầy ấn tượng (Ảnh: Thuần Thư)

Bản lĩnh được tôi luyện từ thử thách

Không có chức vô địch nào được tạo nên trên con đường bằng phẳng. Công an Hà Nội cũng trải qua những thời điểm thử thách, những trận đấu mà chỉ một sai lầm nhỏ có thể làm thay đổi cục diện cả mùa giải. Chiến thắng 4-2 trước Hà Nội FC ở vòng 3 là lời khẳng định đầu tiên về tham vọng của đội bóng. Hat-trick của Alan Grafite trong trận derby Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỉ số mà còn tạo nên cú hích lớn về tinh thần.

Đầu năm 2026, chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình tiếp tục trở thành bước ngoặt quan trọng của cuộc đua vô địch. Trong trận đấu giữa hai ứng viên hàng đầu, bản lĩnh của Công an Hà Nội được thể hiện bằng cách họ vượt qua áp lực để giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất có lẽ đến từ chuyến làm khách trên sân Ninh Bình vào tháng 3-2026. Chỉ ít ngày sau thất bại trước Hà Nội ở lượt về, đội bóng ngành Công an phải đối diện với nghi ngờ và sức ép rất lớn. Nhưng thay vì chùn bước, họ đáp lại bằng chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục. Đó là thời điểm người ta bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của một nhà vô địch.

Đến cuộc đối đầu với Nam Định ngày 10-5-2026, bản lĩnh ấy một lần nữa được khẳng định. Trong trận đấu căng thẳng kéo dài đến những phút cuối, Công an Hà Nội vẫn biết cách giành chiến thắng để tiến gần hơn tới ngôi vương. Rõ ràng, bản lĩnh của một nhà vô địch không nằm ở chỗ chưa từng vấp ngã, mà ở cách họ đứng dậy sau mỗi lần sẩy chân, vượt qua áp lực và những ánh mắt hoài nghi để tiếp tục tiến về phía trước.

Giá trị vượt ra ngoài một danh hiệu

Đêm 17-5-2026 trên Sân vận động Hàng Đẫy sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm nữa. Trong cơn mưa nặng hạt, khoảng 2 vạn cổ động viên vẫn ở lại trên các khán đài để đồng hành cùng đội bóng cho đến những phút cuối cùng. Khi Alan Grafite và Rogerio Alves ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 nhọc nhằn trước Thanh Hóa, niềm vui như vỡ òa trên khắp khán đài. Đó không chỉ là khoảnh khắc đăng quang, đó còn là minh chứng cho sự gắn kết ngày càng lớn giữa đội bóng và người hâm mộ.

Từ đầu mùa giải đến ngày nâng cúp, Hàng Đẫy luôn chứng kiến lượng khán giả ngày một đông hơn. Trên các sân khách, sắc đỏ của cổ động viên Công an Hà Nội cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Sau lễ đăng quang, câu nói đầu tiên của huấn luyện viên Mano Polking là lời tri ân dành cho người hâm mộ, đó không chỉ là sự cảm ơn, mà còn là sự ghi nhận dành cho những người đã đồng hành cùng đội bóng trong mọi thời khắc.

Mùa giải 2025-2026 khép lại với chiếc Cúp vô địch và những kỷ lục mới được thiết lập. Nhưng giá trị lớn nhất mà Công an Hà Nội để lại có lẽ không nằm ở những con số, mà đó là cách họ chinh phục đỉnh cao. Bằng sự đoàn kết, tinh thần cống hiến, ý chí vượt qua mọi thách thức và bằng niềm tin vào những giá trị bền vững đã được gây dựng qua từng mùa bóng.

Phía trước Công an Hà Nội là AFC Champions League Elite cùng những thử thách khắc nghiệt hơn ở đấu trường châu lục và khu vực. Nhưng sau những gì đã thể hiện ở mùa giải 2025-2026, đội bóng ngành Công an có quyền bước tiếp với sự tự tin của một nhà vô địch. Bởi giá trị lớn nhất mà họ tạo dựng được không chỉ là chiếc cúp hay những kỷ lục điểm số - đó là một tập thể giàu bản lĩnh, đoàn kết và luôn khát khao chinh phục những giới hạn mới. Một mùa giải đã khép lại, nhưng với Câu lạc bộ Công an Hà Nội, hành trình vươn tới những đỉnh cao mới chỉ bắt đầu!...