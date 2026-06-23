Từ sân golf đến những trang sách mở ra tương lai cho trẻ em quê nhà

ANTD.VN - Không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, "10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament" còn mang theo sứ mệnh lan tỏa tri thức, tiếp sức cho hành trình học tập của trẻ em ở những vùng quê còn nhiều khó khăn.

Trong suy nghĩ của không ít người, thành công thường gắn liền với việc rời quê hương để tìm kiếm cơ hội phát triển tại các đô thị lớn. Thế nhưng, anh Nguyễn Văn Pháp lại lựa chọn một con đường khác. Sau khi lập nghiệp trong các lĩnh vực kiến trúc, truyền thông và golf, anh quyết định trở về quê nhà Phước Giang, Quảng Ngãi để hiện thực hóa một giấc mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa mang tên Thư viện Xóm Đảo.

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Thư viện Xóm Đảo, nơi gieo mầm tri thức cho trẻ em nghèo

Mười năm trước, thư viện được hình thành từ mong muốn tạo ra một không gian đọc sách miễn phí dành cho trẻ em địa phương. Để duy trì hoạt động của một thư viện tư nhân trong suốt một thập kỷ là điều không hề dễ dàng. Dự án không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính ổn định mà còn cần sự hy sinh về thời gian, công sức và cả không gian sinh hoạt của gia đình.

Những tấm lòng nhân hậu tạo nên Thư viện Xóm Đảo vô cùng ý nghĩa cho các em

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Thay vì phụ thuộc vào các nguồn tài trợ bên ngoài ngay từ đầu, người sáng lập Thư viện Xóm Đảo lựa chọn cách tự mình xây dựng nền tảng kinh tế cho dự án. Với quan điểm sống "không tiêu quá số tiền mình có thể kiếm được", anh âm thầm dùng chính thành quả lao động của bản thân để duy trì hoạt động thư viện.

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Tinh thần tự chủ ấy được thể hiện qua triết lý "làm trước, nói sau". Không ồn ào kêu gọi hay quảng bá, anh tập trung vào việc tạo ra những giá trị thực tế cho cộng đồng. Chính sự kiên trì và kỷ luật tài chính đã giúp Thư viện Xóm Đảo giữ được tính độc lập, vận hành ổn định và phát triển bền bỉ trong suốt 10 năm qua.

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Khi nền móng đã đủ vững chắc, những người có chung suy nghĩ và khát vọng bắt đầu tìm đến. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác cùng nhiều mạnh thường quân đã đồng hành với thư viện thông qua các hoạt động hỗ trợ và những giải golf gây quỹ thường niên.

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Nụ cười thắp sáng tương lai ở Thư viện Xóm Đảo

Sự đóng góp đó không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm với một hành trình bền bỉ vì cộng đồng. Từ một dự án cá nhân, Thư viện Xóm Đảo dần trở thành không gian văn hóa chung của địa phương, nơi nuôi dưỡng thói quen đọc sách và khơi mở cơ hội tiếp cận tri thức cho nhiều thế hệ trẻ em nông thôn.

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Tại đây, khái niệm "miễn phí" không đồng nghĩa với việc tri thức bị xem nhẹ. Ngược lại, đó là cách để mọi trẻ em, bất kể hoàn cảnh gia đình, đều có cơ hội bình đẳng tiếp cận sách vở, học tập và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài ngôi làng nơi các em sinh sống.

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Tiếp nối hành trình ý nghĩa ấy, giải golf thường niên "10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament" sẽ diễn ra vào ngày 11-7-2026 tại Vinpearl Golf Nam Hội An. Sự tham gia của các golfer không chỉ góp phần tạo nên thành công cho giải đấu mà còn chung tay vun đắp một mô hình phát triển cộng đồng bền vững, nơi tri thức được trao đi để mở ra nhiều cơ hội hơn cho trẻ em vùng quê nghèo.

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Mỗi cú đánh trên sân golf hôm nay có thể trở thành một cuốn sách mới trên giá thư viện ngày mai, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng vươn lên của các em nhỏ trên chính quê hương mình.