Quảng Ninh trở thành tâm điểm ở chặng mở màn Miss World lần thứ 73

ANTD.VN -Trong 5 ngày mở đầu Miss World lần thứ 73, Quảng Ninh không chỉ đóng vai trò địa điểm đăng cai. Vịnh Hạ Long, các danh lam thắng cảnh, văn hóa vùng mỏ, đời sống ngư dân và sự mến khách của người dân địa phương lần lượt xuất hiện trên sân khấu, trong hành trình trải nghiệm và trên các nền tảng truyền thông quốc tế của cuộc thi.

Khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách có mặt tại Quảng trường biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy vào tối 12-8, theo dõi chương trình Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam. Không gian bên bờ Vịnh Hạ Long được phủ kín trong đêm 111 thí sinh quốc tế cùng xuất hiện trên sân khấu.

Đây là chương trình chính của chuỗi hoạt động mở đầu Miss World lần thứ 73 tại Quảng Ninh. Sự kiện đồng thời đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai Miss World và mùa giải kỷ niệm 75 năm hình thành cuộc thi.

Chuỗi hoạt động mở đầu Miss World lần thứ 73 diễn ra tại Quảng Ninh. Sự kiện đồng thời đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai Miss World và mùa giải kỷ niệm 75 năm hình thành cuộc thi

Chương trình có sự tham dự của bà Julia Morley CBE - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World; Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri, Miss World 2021 Karolina Bielawska, Mr World 2024 Danny Mejía Romero cùng đại diện các cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chào mừng tại đêm khai mạc, ông Lê Văn Ánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết việc được lựa chọn đăng cai thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực tổ chức sự kiện, môi trường phát triển và vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập.

Lãnh đạo tỉnh mong các đại biểu, khách mời và thí sinh có những trải nghiệm đáng nhớ về thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh, qua đó trở thành những “đại sứ” đưa hình ảnh địa phương đến với công chúng thế giới.

Đó cũng là điểm đáng chú ý trong cách Quảng Ninh tiếp cận Miss World. Địa phương không chỉ tổ chức một đêm biểu diễn, mà sử dụng toàn bộ hành trình của thí sinh để kể câu chuyện về vùng đất, con người và những lớp văn hóa đã hình thành nên bản sắc riêng.

Đêm khai mạc được mở đầu bằng hai ca khúc Hello Vietnam và Nụ cười Hạ Long. Trên sân khấu bên bờ vịnh, 111 thí sinh lần lượt xuất hiện trong bộ sưu tập áo dài Tinh hoa lụa Việt của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Không gian nghệ thuật tiếp tục được mở rộng qua hai phần Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam và Sound of Beauty. Trang Pháp, Lệ Quyên, Hà Myo, Will, Hera Ngọc Hằng, Yến Nhi và nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Các tiết mục Nụ cười Hạ Long, Mãi là người Việt Nam, Khúc samba nơi Rồng Hạ và Hall of Fame kết hợp âm nhạc, ánh sáng cùng phần đồng diễn của dàn thí sinh. Đêm khai mạc nhờ đó vừa có tính chất một sự kiện giải trí, vừa làm nhiệm vụ giới thiệu văn hóa và điểm đến.

Trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Quảng Ninh, các thí sinh lần lượt tiếp cận địa phương qua những món quà, hoạt động cộng đồng và trải nghiệm tại các điểm.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, hơn 20 thí sinh cùng Opal, Miss World 2021 Karolina Bielawska và Mr World 2024 Danny Mejía Romero tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Ban tổ chức trao 75 phần quà và hiện kim với tổng giá trị 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các thí sinh trực tiếp trao quà, trò chuyện và giao lưu với các em.

Hoạt động đưa thí sinh đến gần hơn với đời sống địa phương, đồng thời gắn chặng Quảng Ninh với sứ mệnh “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả”.

Đại diện Lào Mongkutphet Hanesana cho biết Vịnh Hạ Long là nơi đầu tiên cô từng đến du lịch cùng cha. Trở lại địa danh này trong vai trò đại diện quốc gia khiến cô nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ. Khi được yêu cầu lựa chọn một từ dành cho Việt Nam, cô chọn “tình yêu”. Người đẹp Lào cũng nhắc đến sự nhiệt tình và cách người Việt đối xử với nhau.

Giá trị quảng bá của chặng Quảng Ninh tiếp tục lan truyền qua kênh chính thức của Miss World, trang cá nhân của đương kim hoa hậu và mạng xã hội của 111 đại diện quốc tế.

Trong bài viết mở đầu mùa giải, Tổ chức Miss World gọi Vịnh Hạ Long là chương đầu tiên của hành trình. Bài đăng mô tả những ngày tại Quảng Ninh bằng các từ khóa văn hóa Việt Nam, lòng hiếu khách, tình bạn và “Beauty With A Purpose”.

Miss World hiện có hệ sinh thái số được thiết kế để thí sinh liên tục cập nhật hành trình. Ứng dụng của cuộc thi cung cấp tin tức xuyên suốt, hồ sơ riêng cho đại diện từng quốc gia và nội dung hậu trường từ các hoa hậu. Tổ chức Miss World yêu cầu người tham gia thường xuyên đăng video, chia sẻ hoạt động cộng đồng, văn hóa, thời trang và đời sống để kết nối với khán giả. Nền tảng này phục vụ cộng đồng đến từ hơn 140 quốc gia.

Điều đó tạo ra một mạng lưới quảng bá nhiều tầng. Kênh chính thức của Miss World cung cấp nội dung chung. Đương kim hoa hậu, các cựu hoa hậu và đội ngũ truyền thông kể câu chuyện hậu trường. Mỗi thí sinh tiếp tục chuyển tải trải nghiệm đến người theo dõi tại quốc gia của mình.