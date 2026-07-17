Ngô Trúc Linh kết hợp rapper Pháo trong "Trí khôn", chính thức trở lại đường đua Vpop

ANTD.VN - Tối 16/7 ca sĩ Ngô Trúc Linh chính thức công bố MV mới mang tên "Trí khôn", kết hợp cùng rapper Pháo, hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ.

"Trí khôn" là dự án âm nhạc được Ngô Trúc Linh ấp ủ trong một thời gian dài. Giai điệu nhẹ nhàng bắt tai cùng ca từ nhẹ nhàng, trong sáng phù hợp với con người của nữ nghệ sĩ.

Ngô Trúc Linh kết hợp cùng cô bạn thân. - rapper Pháo - trong MV "Trí khôn"

Đây là lần đầu tiên Ngô Trúc Linh và Pháo kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc. Sự gặp gỡ giữa chất giọng trong trẻo của Ngô Trúc Linh cùng màu rap cá tính của Pháo được kỳ vọng tạo nên sự đối lập thú vị.

Việc mời rapper Pháo đồng hành cũng được xem là bước đi mới của Ngô Trúc Linh trong việc làm mới hình ảnh và âm nhạc. Thay vì đi theo cấu trúc ballad quen thuộc, nữ ca sĩ thử nghiệm sự kết hợp giữa giai điệu giàu cảm xúc và những đoạn rap mang tính tự sự, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn cho sản phẩm.

Theo tiết lộ của Ngô Trúc Linh, Pháo với cô vốn là bạn thân, vì mỗi người có một định hướng riêng nên đến thời điểm hiện tại mới có thể kết hợp. “Mình và Pháo thân thiết với nhau từ lâu, cùng là đồng niên 2003 nên khi làm việc lại càng cởi mở. Mình biết ơn khi vừa ngỏ lời kết hợp Pháo đã ngay lập tức gần đầu. Còn đảm nhiệm luôn phần viết ver rap giúp 'Trí khôn' thêm thú vị và trọn vẹn hơn. Qua đây mình cũng muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Pháo. Sau này bạn cần tôi giúp gì trong khả năng thì tôi luôn sẵn sàng nhé" - cô nói.

Bên cạnh âm nhạc, MV được đầu tư về phần hình ảnh với nhiều khung hình mang tính biểu tượng, khai thác chất liệu văn hóa Việt theo hướng hiện đại. Sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và phong cách đương đại được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.

Chia sẻ về dự án, Ngô Trúc Linh cho biết: "Mình muốn 'Trí khôn' không chỉ là một bài hát để nghe mà còn là câu chuyện để mọi người suy ngẫm. Trong tình yêu, đôi khi chúng ta biết điều gì là đúng nhưng vẫn lựa chọn đi theo cảm xúc. Mình hy vọng ca khúc sẽ chạm đến những ai từng trải qua cảm giác đó”.

"Trí khôn" được phát trên các nền tảng nhạc số từ ngày 16/7. Đây hứa hẹn là bước tiến vững chắc đầu tiên của Ngô Trúc Linh trên con đường âm nhạc trong năm 2026.

Ngô Trúc Linh sinh năm 2003, xuất thân từ khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô đã tận dụng tốt nền tảng học thuật để phát triển sự nghiệp nghệ thuật đa chiều, kết hợp hài hòa từ học thuật đến thực tiễn, sân khấu đến phim trường.

EP "Twenty" ra mắt năm 2024 với hai ca khúc "Đừng hòng" và "Bước nhẹ vào tim anh" đã khẳng định tài năng của nữ nghệ sĩ. Đặc biệt, "Bước nhẹ vào tim anh" đạt 1 tỷ view trên TikTok chỉ sau một tháng ra mắt. Không chỉ thành công trong âm nhạc, Ngô Trúc Linh còn tham gia web drama đình đám "Trò đời 1 và 2". Ngoài ra, cô gây chú ý với ngoại hình nàng thơ khi tham gia MV "Bầu trời mới" của Da LAB.