Hà Nội- Một thành phố biết kể câu chuyện của mình bằng nghệ thuật

ANTD.VN -Tối nay 15-8, không gian hồ Hoàn Kiếm đã thực sự trở thành một không gian nghệ thuật mở, nơi âm nhạc và những câu chuyện về Hà Nội đến gần hơn với công chúng.

Chương trình nghệ thuật chính luận “81 Mùa bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức mang đến những cảm xúc đặc biệt, không chỉ với người dân, du khách mà cả các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn.

Với nghệ sĩ, đó là niềm vui khi được đưa nghệ thuật ra khỏi sân khấu, hòa vào không gian phố đi bộ và trực tiếp kết nối với khán giả. Với người dân Thủ đô và khách du lịch, chương trình là một trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc, giúp họ cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của một Hà Nội vừa hiện đại, vừa bình yên, nơi nghệ thuật hiện diện ngay trong đời sống thường nhật.

PV ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng các nghệ sĩ, người dân Thủ đô và du khách.

Ca sĩ Hà Myo:

Trân trọng hai chữ bình yên

Với tôi nhận thấy Công an là một nghề rất đặc biệt. Đó là nghề của những đóng góp lớn lao nhưng âm thầm và lặng lẽ. Phía sau mỗi khoảnh khắc bình yên là những ca trực, những đêm không ngủ, những lần đối mặt với hiểm nguy và vì nhân dân mà phục vụ.

Chương trình "81 Mùa bình yên" hôm nay, không chỉ là câu chuyện của 81 năm qua, mà còn là lời nhắc thế hệ hôm nay biết trân trọng những điều bình dị và đẹp đẽ mà mình đang có.

Ca sĩ Hà Myo

Là người làm nghệ thuật, tôi nghĩ, khán giả có thể không nhớ mình đã xem bao nhiêu tiết mục, nhưng sẽ không thể quên cái cảm giác mình đã cảm thấy như thế nào? Âm nhạc, hình ảnh và sân khấu phải cùng dẫn dắt một mạch cảm xúc, để những câu chuyện của quá khứ có thể chạm đến người trẻ hôm nay. Khi đó, lịch sử không còn là những con số hay cột mốc, mà trở thành ký ức được tiếp nối.

Qua những câu chuyện về các thế hệ chiến sĩ Công an, Hà Myo có cơ hội nhìn hai chữ “bình yên” theo một cách khác. Bình thường, mình vô tư đi làm, đi chơi và nghĩ cuộc sống vốn dĩ như vậy. Nhưng khi nhìn lại, tôi mới hiểu, để có cuộc sống bình yên hôm nay là sự âm thầm gìn giữ của rất nhiều người. Vì thế, tôi càng trân trọng hai chữ “bình yên” hơn.

Nghệ sĩ Quang Thắng:

Tôi vẫn cảm thấy rất vui và vinh dự

Tôi đã tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn của thành phố Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình về lực lượng vũ trang cùng các chiến sĩ Công an nhân dân, đặc biệt là trong một chương trình kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Trong chương trình lần này, tôi tham gia một vai diễn nhỏ, góp phần vào câu chuyện phá án của các chiến sĩ Công an nhân dân, qua đó cùng truyền tải thông điệp về sự bình yên, cuộc sống ấm no của người dân. Dù chỉ là một vai diễn nhỏ, tôi vẫn cảm thấy rất vui và vinh dự.

Nghệ sĩ Quang Thắng

Thực ra, từ trước đến nay, nhiều người vẫn nghĩ những chương trình về Công an hay Quân đội thường khô cứng, nhưng khi trực tiếp tham gia, tôi thấy không phải như vậy. Về cách làm, đây cũng giống như những chương trình nghệ thuật lớn khác. Khi tham gia, mình phải tập trung, nghiêm túc và dành toàn bộ năng lượng cho chương trình để mọi thứ diễn ra tốt nhất. Ở đây có hàng nghìn khán giả, vì vậy chỉ cần một người lơ là, thiếu tập trung hoặc xảy ra sai sót trong lúc biểu diễn thì có thể ảnh hưởng đến cả chương trình. Chính vì thế, tất cả mọi người đều phải chỉn chu và hết mình. Bản thân tôi cũng vậy, dù chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ, tôi vẫn cố gắng tập trung và làm hết sức để đóng góp vào thành công chung của chương trình.

Đồng chí Nguyễn Đình Quyến, Đội Nghi lễ Công an Thành phố Hà Nội:

Hy vọng để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả

“Tôi đã tham gia nhiều chương trình nghệ thuật do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, nhưng tôi thấy chương trình "81 Mùa bình yên" lần này được đầu tư rất công phu và hoành tráng.

Chương trình không chỉ tái hiện những chiến công của Công an Hà Nội mà còn gắn những câu chuyện ấy với nét văn hóa, lịch sử của Thủ đô, qua đó truyền tải thông điệp về sự bình yên của nhân dân. Để có được một chương trình hoàn chỉnh như hôm nay, anh em trong Đội Nghi lễ đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện. Từ từng động tác, đội hình, nghi thức cho đến sự phối hợp trong các phần biểu diễn, chúng tôi đều tập luyện rất kỹ, cẩn thận và chỉn chu. Mỗi người đều cố gắng hoàn thành tốt nhất phần của mình bởi chúng tôi hiểu rằng chỉ khi tất cả các bộ phận phối hợp thật ăn ý thì chương trình mới có thể diễn ra trọn vẹn và hy vọn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Chị Nguyễn Thị Hằng (xã Phú Xuyên, Hà Nội):

Thêm trân trọng những giá trị bình dị của cuộc sống

Thông qua mạng xã hội, gia đình tôi biết tới chương trình nghệ thuật “81 Mùa bình yên”. Cả gia đình tôi rất mong chờ, bởi chương trình không chỉ có những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình còn là dịp để nhìn lại những dấu mốc lịch sử, ký ức và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội, những câu chuyện về “bình yên” được kể bằng âm nhạc và nghệ thuật.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng- Phú Xuyên, Hà Nội

Với tôi, đây không đơn thuần là một đêm diễn, mà còn là hành trình cảm xúc, giúp mỗi người thêm trân trọng những giá trị bình dị của cuộc sống và những con người đã âm thầm góp phần gìn giữ bình yên cho Thủ đô.

Chị Lê Kim Hoàng Ngân (phường Yên Hòa, Hà Nội):

Cảm nhận được giá trị của bình yên

Tôi sinh ra trong một gia đình có nhiều người công tác trong lực lượng Công an, Quân đội, chính vì thế ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phần nào hiểu và cảm nhận được những vất vả, hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Ngay khi biết chương trình "81 mùa bình yên" sẽ diễn ra ở sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tôi đã rất mong chờ.

Được trực tiếp xem chương trình hôm nay, bản thân tôi vô cùng xúc động,tự hào. Tôi tin rằng, đông đảo khán giả ở đây cũng có cùng chung cảm xúc và thêm hiểu, thêm trân trọng hơn nữa giá trị của hai chữ "bình yên".

Anh Micheal Antony, Du khách người Mỹ:

Nhớ nụ cười người Hà Nội

Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội. Tôi mới ở Hà Nội có một ngày thôi, nhưng đã cảm thấy Hà Nội thật thân thiện, mến khách, đồ ăn ở Hà Nội rất ngon, tôi rất thích Phở và Nem rán. Với sự kiện đang diễn ra tại Hồ Hoàn Kiếm tối nay, tôi có cảm tưởng rằng, người Hà Nội rất quan tâm đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Anh Micheal Antony, Du khách người Mỹ trò chuyện cùng PV ANTĐ

Mặc dù tôi không hiểu tiếng Việt Nam, tôi không biết trên sân khấu kia, ca sĩ hát những gì nhưng tôi có thể cảm nhận được giai điệu. Đó là những giai điệu đẹp, ngôn ngữ âm nhạc của các bạn cũng rất hiện đại nữa. Hoà mình vào rất đông khán giả, cùng thưởng thức âm nhạc trong một buổi tối cuối tuần tại hồ Hoàn Kiếm, tôi nghĩ đó cũng là điều đẹp nhất của Hà Nội: một thành phố biết kể câu chuyện của mình bằng nghệ thuật, bằng con người và bằng những khoảnh khắc rất bình dị. Và có lẽ, khi trở về, điều tôi nhớ nhất sẽ là những nụ cười của người Hà Nội, không gian hồ Hoàn Kiếm đắm chìm trong âm nhạc và hình ảnh những người chiến sĩ công an lặng lẽ đứng phía sau một thành phố bình yên.

Chị Kayla Toffey, Du khách Canada:

Cảm nhận nhịp sống hiện đại của thành phố nghìn năm tuổi

Tôi đã đến TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An và hiện đang ở Hà Nội. Tôi thấy, người Hà Nội rất thân thiện, họ luôn chào đón tôi bằng những nụ cười. Sự kiện nghệ thuật cuối tuần này ở phố đi bộ thực sự rất thú vị. Đó là một sân khấu mở, nghệ thuật đến rất gần với người dân và du khách. Trong suốt buổi chiều nay, tôi cũng đã dừng lại để có thể xem được lâu nhất các bức hình về người chiến sỹ công an Hà Nội. Với tôi đó là những bức hình sống động và đầy tính nghệ thuật. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách những bức ảnh kể câu chuyện về công an Hà Nội. Không cần quá nhiều lời, mỗi ánh mắt, nụ cười hay dáng đứng... đều khiến tôi cảm nhận được một Hà Nội của các bạn thực sự bình yên.

Chị Kayla Toffey, Du khách Canada trò chuyện cùng PV ANTĐ

Với một du khách như tôi, đây là một trải nghiệm rất đặc biệt. Nghệ thuật không nằm trong một không gian xa cách, mà hiện diện ngay giữa phố đi bộ, giữa dòng người Hà Nội và du khách quốc tế. Tôi có thể vừa đi dạo bên hồ, vừa dừng lại trước một bức ảnh, nghe âm nhạc từ sân khấu mở và cảm nhận nhịp sống hiện đại của thành phố nghìn năm tuổi.