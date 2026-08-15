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Chính trị - Xã hội

Dàn nhạc Đội nghi lễ Công an Hà Nội "làm say lòng" du khách bên hồ Gươm

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Phú Khánh

ANTD.VN - Chiều 15-8, giữa không gian cổ kính bên hồ Gươm, tiếng kèn đồng vang lên trong veo, tiếng trống nhịp nhàng hòa cùng nắng chiều dịu nhẹ. Bên lề chương trình nghệ thuật chính luận "81 mùa bình yên" do Công an TP Hà Nội tổ chức, đội nghi lễ CAND đã mang đến một buổi biểu diễn, giao lưu đầy cảm xúc. Không chỉ là những giai điệu hào hùng, khoảnh khắc các chiến sĩ cúi xuống trò chuyện, đưa nhạc cụ cho các em nhỏ chạm thử, hay tạo dáng cùng du khách nước ngoài, đã khiến không ít người dừng chân, giơ điện thoại ghi lại và nán lại rất lâu không muốn rời đi. 

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Từ khóa:

#đội nghi lễ CAND #81 mùa bình yên #hồ Gươm #Công an TP Hà Nội #biểu diễn giao lưu

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