Tuyên truyền, trải nghiệm phòng cháy, cứu nạn tại Hội chợ xúc tiến thương mại xã Quảng Oai

ANTD.VN -Nhằm đảm bảo an toàn PCCC và CNCH nơi tập trung đông người, Đội CC&CNCH khu vực số 27 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội phối hợp Đoàn thanh niên xã Quảng Oai tổ chức các buổi tuyên truyền, trải nghiệm về PCCC và CNCH cho người dân tham gia tại Hội chợ xúc tiến thương mại xã Quảng Oai năm 2026.

Hội chợ xúc tiến thương mại xã Quảng Oai năm 2026 được UBND xã Quảng Oai phối hợp với Công ty TNHH truyền thông và tổ chức sự kiện quốc tế Phương Đông DJC tổ chức từ ngày 05/7/2026 đến hết ngày 12/7/2026 tại sân vận động Quảng Oai, với hàng trăm gian hàng hoạt động và kinh doanh nhằm mục đích tuyên truyền và quảng bá văn hóa, các sản phẩm đặc trưng của các vùng, miền trên địa bàn.

Tại các buổi tuyên tuyền, trải nghiệm về PCCC và CNCH, người dân tham gia các hoạt động tại Hội chợ đã được các cán bộ chiến sĩ của Đội CC&CNCH khu vực số 27 tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân

Trong phần trải nghiệm người dân tham gia đã được thực hành các thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để chữa cháy; thực hành các kỹ thuật di chuyển và sơ cấp cứu người bị nạn; trải nghiệm sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH như sử dụng các thiết bị banh cắt thủy lực, bộ dụng cụ phá dỡ bằng tay, sử dụng bộ mặt nạ phòng độc cách ly…

Ngoài ra, mỗi người dân tham gia đều được trang bị thêm kiến thức về PCCC và CNCH bằng các tờ rơi, cẩm nang an toàn PCCC đã được Công an thành phố biên soạn và tuyên truyền.

Hướng dẫn thực hành chữa cháy.

Thông qua các buổi tuyên truyền, trải nghiệm về PCCC và CNCH, người dân trên địa bàn đã được trang bị những kiến thức về công tác PCCC và CNCH bổ ích, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra, góp phần làm giảm thiểu tối đa các rủi ro và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.