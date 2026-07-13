“Hóa giải” nguy cơ hỏa hoạn tại các ngõ sâu, ngõ nhỏ

ANTD.VN - Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy gây ra, Đội chữa cháy CNCH Khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an phường Tây Hồ, Hà Nội tổ chức tuyên truyền PCCC cứu nạn, thoát nạn cho người dân tại các ngõ nhỏ, ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận.

Hướng dẫn người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Khảo sát thực tế tại địa bàn phường Tây Hồ cho thấy có 49 tuyến ngõ, ngách dài trên 200m xe chữa cháy không tiếp cận được. Đa số các tuyến ngõ, ngách này có chiều rộng chưa đầy 2 mét, thậm chí nhiều ngõ, ngách chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau. Khi xảy ra sự cố cháy nổ, các xe chữa cháy hoàn toàn không thể tiếp cận hiện trường. Thực tế này đòi hỏi công tác PCCC và CNCH phải dịch chuyển mạnh mẽ sang hướng chủ động phòng ngừa, lấy phương châm “4 tại chỗ” làm giải pháp cốt lõi.

Một trong những giải pháp mang tính chiến lược đã được địa phương triển khai hiệu quả là hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy có tổng chiều dài 9.358m với 52 trụ tiếp nước và 209 hộp họng nước chữa cháy chữa chứa vòi chữa cháy, lăng phun tại các ngõ sâu trên 200 m xe chữa cháy không tiếp cận được. Do xe chữa cháy phải dừng ở ngoài đường lớn, việc đưa vào sử dụng các phương tiện này là yếu tố sống còn để hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt đám cháy trong "thời điểm vàng" 5 phút đầu tiên.

Hướng dẫn người dân sử dụng lăng, vòi chữa cháy được trang bị tại các hộp họng nước chữa cháy trong ngõ sâu

Song song đó, các “Điểm chữa cháy công cộng” liên tục được nhân rộng tại các vị trí dễ thấy trong ngõ, ngách. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chiếm dụng không gian xung quanh các điểm này, đảm bảo các trang thiết bị như bình chữa cháy xách tay, kìm cộng lực, xà beng luôn sẵn sàng hoạt động 24/7.

Tại buổi tuyên truyền, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 đã trực tiếp hướng dẫn và cho người dân thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng rải vòi, lắp lăng phun. Việc thành thạo các kỹ năng cơ bản này giúp người dân có thể nhanh chóng xử lý, dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 khảo sát, thu thập thông tin về giao thông, nguồn nước trong ngõ sâu

Bên cạnh giải pháp cơ học, chuyển đổi số là bước đột phá được lực lượng chức năng đẩy mạnh qua việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. Đối với cư dân ngõ sâu, ứng dụng này loại bỏ hoàn toàn việc mất thời gian mô tả địa chỉ khi hoảng loạn nhờ tính năng tự động định vị tọa độ chính xác. Người dân cũng có thể truyền hình ảnh, video trực tiếp từ hiện trường về trung tâm chỉ huy, giúp cơ quan chức năng đánh giá đúng quy mô để điều động phương tiện phù hợp ngay từ đầu.

Để chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 khuyến cáo các hộ gia đình cần nghiêm túc thực hiện chuỗi giải pháp sau:

Mở lối thoát nạn thứ hai: Chủ động cắt mở cửa thoát hiểm tại ban công, “chuồng cọp” bằng sắt và để chìa khóa ở vị trí cố định, dễ lấy.

Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt: Kiểm tra định kỳ hệ thống điện; không để hàng hóa dễ cháy gần nơi thờ cúng, bếp nấu; tuyệt đối không sạc pin xe máy điện, điện thoại qua đêm mà không có người giám sát.

Tự trang bị các phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ như: Bình chữa cháy xách tay, thiết bị cảnh báo cháy tự động, mặt nạ lọc độc, thang dây thoát nạn…

Công tác PCCC&CNCH tại các ngõ sâu không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Ý thức chủ động và sự thành thạo của mỗi người dân chính là viên gạch nền móng xây dựng nên những “Ngõ phố an toàn”, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Thủ đô.