Tuyên truyền an toàn cháy, nổ đến từng cơ sở sản xuất

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở, ngày 13-7, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 19, CATP Hà Nội đã tuyên truyền, phát cẩm nang an toàn PCCC cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, xã Gia Lâm, Hà Nội.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 19 tuyên truyền, phát cẩm nang an toàn PCCC

Hoạt động được triển khai theo hướng trực tiếp, thiết thực, tập trung vào những nội dung sát với điều kiện sản xuất tại các nhà xưởng, kho hàng và cơ sở kinh doanh. Đây là loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ nếu công tác quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện và vật liệu dễ cháy không được thực hiện nghiêm túc.

Tại các cơ sở, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 19 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; đồng thời phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để người đứng đầu cơ sở và người lao động nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn. Qua đó, lực lượng chức năng hướng dẫn các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện, vật tư, hàng hóa dễ cháy; duy trì chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại có thể phát sinh sự cố.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 19 hướng dẫn kiểm tra hoạt động hệ thống báo cháy tự động, thiết bị truyền tin báo cháy

Không chỉ tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ còn phát cẩm nang an toàn PCCC đến người đứng đầu các doanh nghiệp và người lao động trong cụm công nghiệp. Nội dung cẩm nang được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những kiến thức thiết yếu như các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn an toàn, cách xử lý những tình huống cháy thường gặp và hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu. Đây là tài liệu hữu ích giúp các cơ sở chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 19 lan tỏa phương châm "phòng ngừa là chính", đưa kiến thức, kỹ năng PCCC đến gần hơn với từng cơ sở sản xuất.

Thực tế cho thấy, tại các cụm công nghiệp, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất với số lượng lớn nguyên vật liệu và hàng hóa dễ cháy, việc nâng cao ý thức của người đứng đầu cơ sở và người lao động có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác phòng cháy. Mỗi cơ sở chủ động thực hiện tốt các quy định về an toàn PCCC sẽ góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố, bảo vệ tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động.

Thông qua hoạt động tuyên truyền và phát cẩm nang an toàn PCCC, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 19 tiếp tục lan tỏa phương châm "phòng ngừa là chính", đưa kiến thức, kỹ năng PCCC đến gần hơn với từng cơ sở sản xuất.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng môi trường sản xuất an toàn, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.