Lan tỏa kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ khu dân cư

ANTD.VN - Không chỉ phổ biến quy định pháp luật, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội còn đưa người dân trực tiếp trải nghiệm các tình huống cháy, nổ giả định, góp phần nâng cao khả năng tự phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Lực lượng tại chỗ thực tập phương án chữa cháy, cứu người trong tình huống giả định cháy hộ gia đình kết hợp kinh doanh

Đây là cách làm thiết thực đang được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND các phường Định Công, Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Hưng và Lĩnh Nam, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật kết hợp trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Điểm mới của hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng thực hành, giúp người dân trực tiếp tiếp cận các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ.

Trong các ngày 10 và 11-7, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã phối hợp với UBND phường Vĩnh Hưng và UBND phường Tương Mai tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại tổ dân phố số 13, 14 của phường Vĩnh Hưng và tổ dân phố số 14 phường Tương Mai, thu hút khoảng 200 người dân, đại diện các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tham gia.

Các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tham gia thực hành trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng điện an toàn và thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ mất an toàn cháy, nổ. Nội dung được truyền tải bằng nhiều tình huống thực tế, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Song song với phần lý thuyết, người dân được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra cháy; cách xử lý các sự cố cháy thường gặp; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy ban đầu. Đặc biệt, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 còn hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114" trên điện thoại thông minh, giúp người dân có thêm một kênh thông tin nhanh chóng để báo cháy và tiếp cận lực lượng chức năng khi có sự cố.

Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 12 tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH cho người dân tổ dân phố số 14 phường Tương Mai

Điểm nhấn của chương trình là phần trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thông qua tình huống giả định xảy ra cháy tại một hộ gia đình kết hợp kinh doanh ở tổ dân phố số 14, phường Tương Mai. Trong tình huống này, chủ hộ, người dân xung quanh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Công an phường đã phối hợp xử lý theo đúng phương châm "4 tại chỗ": báo cháy, cắt điện, huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức đưa người bị nạn đến nơi an toàn trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận. Sau buổi thực tập, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã trực tiếp đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn bổ sung những kỹ năng còn hạn chế để người dân xử lý hiệu quả hơn khi gặp sự cố thực tế.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp trải nghiệm thực hành đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng cần thiết cho các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn trên địa bàn Thủ đô.