Hàng nghìn người được sàng lọc các bệnh lý không lây nhiễm

ANTD.VN -Trong hai ngày 11 và 12/7, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế và chính quyền địa phương tổ chức liên tiếp hai chương trình khám sức khỏe quy mô lớn tại thành phố Huế và Đồng Nai.

Hàng nghìn người dân được khám bệnh sàng lọc miễn phí tại Huế và Đồng Nai



Hai chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của lực lượng thanh niên, thầy thuốc trẻ trong việc đưa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hai chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của lực lượng thanh niên, thầy thuốc trẻ trong việc đưa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tại Huế, hơn 1.000 người dân xã Bình Điền và Khe Tre đã được thăm khám lâm sàng toàn diện, đánh giá các yếu tố nguy cơ và khám chuyên khoa. Sau khám, người dân được tư vấn chăm sóc sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và chuyển tuyến điều trị đối với các trường hợp cần thiết.

Tại Đồng Nai, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong ngày đầu ra quân, khoảng 1.000 người dân phường Trị An đã được sàng lọc các bệnh lý không lây nhiễm (tim mạch, thận, chuyển hóa) với sự đồng hành của chương trình CaReMe. Dự kiến, chiến dịch sẽ lan tỏa đến 6 xã vùng An toàn khu với khoảng 6.000 người được tầm soát.