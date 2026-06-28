Các loại rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu ít nhất

ANTD.VN - Các loại rau quả như vỏ dày, lớp ngoài không ăn được hoặc các đặc tính bảo vệ tự nhiên làm giảm nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu an toàn cho sức khỏe.

Lượng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất tồn dư trong rau củ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng

Quả dứa, bơ

Lớp vỏ dày không ăn được bên ngoài của quả dứa đóng vai trò như một rào cản ngăn thuốc trừ sâu xâm nhập vào phần thịt bên trong. Các nghiên cứu đo lường dư lượng thuốc trừ sâu đã phát hiện ra nồng độ dư lượng trong thịt dứa thấp hơn nhiều so với toàn bộ quả dứa.

Một nghiên cứu phân tích 387 mẫu dứa để tìm 88 loại thuốc trừ sâu cho thấy nguy cơ phơi nhiễm qua đường ăn uống đối với tất cả các nhóm người (bao gồm cả trẻ em) vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng rủi ro cho phép và ở mức độ chấp nhận được đối với sức khỏe.

Một nghiên cứu đã trực tiếp đo lường thuốc diệt nấm. Sự phân bố giữa vỏ và thịt quả bơ cho thấy lớp vỏ dày đóng vai trò như một rào cản hóa học bảo vệ phần bên trong quả khỏi bị nhiễm thuốc trừ sâu. Ngoài khả năng chống lại các hóa chất tổng hợp, cây bơ còn tự sản sinh ra chất diệt nấm tự nhiên khắp lá, hạt và vỏ giúp giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

Hành tây, nấm

Hành tây được hưởng lợi từ nguyên tắc loại bỏ lớp vỏ ngoài tương tự như cách bảo vệ hạt ngô ngọt. Việc bóc vỏ ngoài của hành tây trong quá trình chế biến thực phẩm thông thường có thể loại bỏ hầu hết dư lượng thuốc trừ sâu trên bề mặt.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, cây hành tây sản sinh ra các hợp chất chứa lưu huỳnh giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên chống lại sâu bệnh. Điều này làm giảm nhu cầu sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trong quá trình canh tác. Nấm thường chỉ sống vài tuần từ khi ươm giống đến khi thu hoạch, vì vậy thời gian tiếp xúc với hóa chất của chúng ngắn hơn đáng kể so với các loại cây trồng có mùa vụ dài hơn.

Măng tây, đậu Hà Lan

Măng tây được thu hoạch khi còn non, mới nhú chứ không phải khi đã trưởng thành do đó hạn chế thời gian măng tây tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Nghiên cứu sử dụng mô hình hấp thụ thuốc trừ sâu cho thấy, vỏ đậu Hà Lan là một cấu trúc bên ngoài riêng biệt mà thuốc trừ sâu phải di chuyển qua trước khi đến được hạt đậu. Đậu Hà Lan đông lạnh được bóc vỏ, rửa sạch và chần sơ trước khi đông lạnh.

Nghiên cứu về chế biến thực phẩm cho thấy việc rửa và chần sơ có thể làm giảm dư lượng thuốc trừ sâu trên rau củ.

Chuối, cà rốt

Nghiên cứu sử dụng hệ thống tương tác vỏ - thịt quả chuối đã xác nhận rằng vỏ chuối đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự di chuyển của thuốc trừ sâu vào phần thịt ăn được.

Nhiều loại thuốc trừ sâu được sử dụng trong canh tác chuối là thuốc trừ sâu tiếp xúc, không có tác dụng toàn thân, do đó chúng chủ yếu bám trên vỏ chuối chứ không xâm nhập vào các mô bên trong. Cà rốt là một loại rau củ bổ dưỡng, giàu beta-carotene và chất xơ. Loại rau này mọc trong đất, ít bị sâu bệnh tấn công, cần ít thuốc trừ sâu hơn và phần vỏ cần bỏ đi cũng ít. Cho dù được dùng trong súp, món ăn lạnh hay món xào, cà rốt đều là lựa chọn tuyệt vời trên bàn ăn.

Cà tím, bí đao

Cà tím được xếp vào danh sách các loại rau củ ít hấp thụ hoặc lưu trữ thuốc trừ sâu. Nhờ lớp vỏ dày và đặc, hóa chất khó có thể ngấm sâu vào trong thịt quả. Không chỉ có nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thấp, cà tím còn là thực phẩm được nhiều người ăn chay ưa chuộng nhờ kết cấu thịt mềm và chắc. Cà tím có thể được cắt thành lát dày, phết một lớp dầu ôliu mỏng, thêm gia vị rồi nướng để thay thế các món từ thịt. Bí đao có kích thước lớn và được bảo vệ bởi lớp vỏ dày. Cây không bị sâu bệnh xâm nhập, tỷ lệ thuốc trừ sâu xâm nhập thấp và ít bị sâu bệnh trong suốt chu kỳ sinh trưởng. Đây là một loại rau ít calo, nhiều chất xơ, thích hợp cho việc giảm cân và ăn kiêng, thường được dùng để nấu súp và hầm.