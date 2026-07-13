Những thông tin dinh dưỡng nào bắt buộc phải có trên nhãn thực phẩm?

ANTD.VN - Việc ghi thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm cần bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định; không gây ra cách hiểu sai lệch, nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm...

5 thông tin dinh dưỡng bắt buộc phải ghi trên nhãn thực phẩm

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 30/2026/TT-BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông tại Việt Nam.

Theo đó, thông tư này hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông tại Việt Nam.

Thông tư không điều chỉnh đối với nguyên liệu, thực phẩm như: Nguyên liệu, thực phẩm không bán trực tiếp cho người tiêu dùng, bao gồm cả đá thực phẩm; thực phẩm có một thành phần nguyên liệu duy nhất; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai (bao gồm cả loại chỉ bổ sung CO2 và/hoặc hương liệu); muối thực phẩm, muối tinh.

Giấm ăn và các chất thay thế cho giấm bao gồm cả loại chỉ bổ sung hương liệu; hương liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; men (enzym) thực phẩm; chè, cà phê không chứa thành phần bổ sung khác trừ phẩm màu, hương liệu; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; đồ uống có cồn.

Bên cạnh đó, quy định cũng không áp dụng với nhóm hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng; thực phẩm do cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ sản xuất.

Đồng thời, không áp dụng đối với sản phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân, quà tặng, quà biếu trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; sản phẩm nhập khẩu của đối tượng được ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; sản phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Ngoài gia vị và thảo mộc, đối với các bao gói nhỏ, có diện tích bề mặt lớn nhất nhỏ hơn 10 cm2, miễn áp dụng ghi thành phần cấu tạo, thời hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng nếu có nhãn phụ hoặc bao bì ngoài đã thể hiện đầy đủ các nội dung đó.

Theo Thông tư 30, thực phẩm sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông tại Việt Nam phải ghi các thành phần dinh dưỡng sau: Năng lượng; chất đạm (protein); carbohydrat; chất béo; natri.

Ngoài 5 thành phần nêu trên, Thông tư còn quy định, nước giải khát, sữa chế biến có thêm đường và các thực phẩm có thêm đường phải ghi thêm đường tổng số. Thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên, rán phải ghi thêm chất béo bão hòa.

Trường hợp thực phẩm không chứa hoặc chỉ chứa các thành phần trên với hàm lượng nhỏ hơn ngưỡng quy định, thì không bắt buộc ghi thành phần dinh dưỡng đó trên nhãn. Đồng thời, giá trị dinh dưỡng phải được thể hiện thống nhất.

Theo thông tư, các thông tin dưới đây được thể hiện theo 100 g, 100 ml thực phẩm, hoặc theo một khẩu phần ăn/phần đóng gói được công bố, đồng thời được trình bày rõ ràng, đầy đủ và dễ nhận biết trên nhãn thực phẩm, bao gồm: Năng lượng được ghi bằng kcal; chất đạm, carbohydrat, chất béo, chất béo bão hòa và đường tổng số được ghi bằng gam (g); natri được ghi bằng miligam (mg).

Thông tin các thành phần dinh dưỡng được biểu thị trong 100g hoặc 100ml thực phẩm, hoặc trong một khẩu phần ăn đã được xác định hàm lượng trên nhãn, hoặc theo mỗi phần đóng gói khi số phần trong bao gói đó được công bố.