Nâng cao ý thức an toàn giao thông cho công nhân

ANTD.VN - Không chỉ phổ biến quy định của pháp luật, chương trình tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông do Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội còn hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức, hình thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho công nhân lao động - lực lượng thường xuyên sử dụng xe máy để đi làm hằng ngày.

Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh, báo cáo viên Công an xã Thiên Lộc đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông, phân tích các hành vi vi phạm phổ biến, đồng thời hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn trong những tình huống thường gặp

Sáng 12-7, tại Khu nhà ở công nhân Kim Chung, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với Honda Việt Nam và các đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh, báo cáo viên Công an xã Thiên Lộc đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông, phân tích các hành vi vi phạm phổ biến, đồng thời hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn trong những tình huống thường gặp. Cách truyền đạt sinh động, lồng ghép nhiều câu hỏi và tình huống thực tế đã tạo không khí trao đổi cởi mở, giúp người tham gia dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng vào quá trình tham gia giao thông hằng ngày.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh, mặc dù tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, song nguy cơ tai nạn vẫn hiện hữu. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại về người. Thực tế này cho thấy việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng kỹ năng lái xe an toàn, đặc biệt đối với đội ngũ công nhân - nhóm đối tượng thường xuyên di chuyển bằng xe máy - có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho mỗi cá nhân, gia đình cũng như cộng đồng.

Không dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, chương trình còn mang đến nhiều trải nghiệm thiết thực như kiểm tra xe miễn phí, tư vấn, định giá và thu mua xe cũ, lái thử các dòng xe Honda mới, tham gia các trò chơi tương tác và bốc thăm trúng thưởng. Những hoạt động này thu hút đông đảo công nhân và người dân tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp "đã tham gia giao thông là phải chấp hành pháp luật", đồng thời khuyến khích người dân chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện để hạn chế các nguy cơ mất an toàn.

Đây là hoạt động được Công an xã Thiên Lộc duy trì thường niên nhằm đưa công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến gần hơn với người dân và công nhân lao động. Từ việc nâng cao nhận thức đến thay đổi hành vi, mỗi buổi tuyên truyền không chỉ góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông mà còn từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, tạo nền tảng giữ vững trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.