Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong quá trình thi công

ANTD.VN - Để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Thiên Lộc (Hà Nội) đã yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về vận chuyển vật liệu, vệ sinh môi trường và thời gian lưu thông phương tiện, góp phần xây dựng hình ảnh những công trình phát triển gắn với trách nhiệm vì cộng đồng.

Lực lượng Công an xã Thiên Lộc lập tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát để duy trì đảm bảo ANTT, TTĐT trên địa bàn

Ngày 13-7, 2026, UBND xã Thiên Lộc cho biết đã ban hành nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động thi công trên địa bàn, đặc biệt tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 Kim Chung. Đây là dự án có quy mô lớn, đang bước vào giai đoạn vận chuyển cát san nền và đắp nền đường giao thông nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi bẩn, vật liệu rơi vãi và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Xuất phát từ yêu cầu bảo đảm môi trường sống của người dân và giữ gìn mỹ quan đô thị, UBND xã Thiên Lộc đã yêu cầu các nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện việc thu gom, làm sạch ngay vật liệu, bùn đất rơi vãi trên các tuyến đường thi công cũng như các tuyến vận chuyển vật liệu; đồng thời duy trì công tác vệ sinh môi trường thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình triển khai dự án. Những yêu cầu này nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường, không để ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo ông Phạm Vũ Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thiên Lộc, dự án được khởi công từ tháng 12-2025. Hiện nay, ba nhà thầu đang thực hiện vận chuyển cát san nền phục vụ thi công các hạng mục hạ tầng. Qua công tác giám sát thực tế, Ban Quản lý dự án đã liên tiếp ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu, đồng thời quán triệt trách nhiệm của từng nhà thầu trong việc giữ gìn vệ sinh tại khu vực công trường và các tuyến đường liên quan.

UBND xã Thiên Lộc cho biết đã ban hành nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động thi công trên địa bàn, đặc biệt tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 Kim Chung

Một trong những nội dung được địa phương đặc biệt nhấn mạnh là việc tổ chức vận chuyển vật liệu phải phù hợp với điều kiện giao thông thực tế, tránh gây ùn tắc và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Theo đó, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và đơn vị vận chuyển không được tổ chức vận chuyển vật liệu vào các khung giờ cao điểm gồm từ 7 giờ đến 9 giờ, từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ hằng ngày. Đồng thời, địa phương khuyến khích ưu tiên vận chuyển vật liệu, nhất là cát và đá, trong khoảng thời gian từ 20 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau nhằm giảm áp lực giao thông và hạn chế tác động đến khu dân cư.

Việc siết chặt các yêu cầu về vệ sinh môi trường và thời gian vận chuyển không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ thi công mà còn thể hiện quan điểm xuyên suốt của chính quyền địa phương là phát triển hạ tầng phải gắn với bảo vệ môi trường và quyền lợi chính đáng của người dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhà thầu, xây dựng văn hóa thi công an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 Kim Chung có diện tích khoảng 20,15ha, tổng mức đầu tư hơn 482 tỷ đồng và là một trong 51 dự án trọng điểm đang được xã Thiên Lộc triển khai trong năm 2026. Với khối lượng thi công lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và an toàn, việc tăng cường giám sát công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động và trật tự giao thông được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần bảo đảm các công trình được triển khai hiệu quả, hài hòa giữa mục tiêu phát triển hạ tầng với xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn cho người dân.