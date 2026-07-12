Bắc bộ mưa rải rác trong tuần, trên biển nhiều khu vực có sóng to, gió lớn

ANTD.VN -Trong tuần này, khu vực Bắc bộ xuất hiện mưa giông rải rác trong ngày, mức nhiệt độ không quá cao, duy trì từ 33-34 độ C nhưng do độ ẩm cao nên cảm giác oi bức.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 12/7, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/7 đến 3 giờ ngày 12/7 có nơi trên 50mm như các trạm: Mường Mô 1 (Lai Châu) 66,6mm; Bát Mọt (Thanh Hóa) 56,2mm; Vạn Mai (Phú Thọ) 56,0mm;…

Dự báo từ ngày và đêm 12/7 khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối, đêm).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong tuần này, khu vực Bắc bộ xuất hiện mưa giông rải rác trong ngày

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, hiện phía Đông đặc khu Phú Quý đang có có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; trạm Huyền Trân có gió giật cấp 8. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông.

Ngoài ra, ngày và đêm 12/7, khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 2m.

Ngày và đêm 13/7, vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, riêng khu vực giữa Biển Đông 2,0-4,0m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.