Cảnh báo một số rủi ro phổ biến với sản phẩm, hàng hóa dành cho trẻ em

ANTD.VN - Rủi ro với sản phẩm, hàng hóa dành cho trẻ em thường tập trung ở những nhóm sản phẩm, hàng hóa như: thực phẩm, sữa, sản phẩm dinh dưỡng và đồ chơi trẻ em.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với các sản phẩm dành cho trẻ em quảng cáo thổi phồng công dụng

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, mặc dù là nhóm hàng hóa tác động trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển thể chất và trí tuệ trẻ em song sữa và sản phẩm dinh dưỡng đang tồn tại nhiều nguy cơ.

Thực tế thời gian qua cho thấy, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em xuất hiện hàng giả, hàng nhái thương hiệu nổi tiếng; Sản phẩm hết hạn sử dụng; Thành phần không đúng công bố.

Thậm chí, xuất hiện sản phẩm chứa chất cấm, chất bảo quản vượt ngưỡng; Quảng cáo sai công dụng hoặc gây nhầm lẫn.

Đáng chú ý, các sản phẩm này thường có bao bì bắt mắt, quảng cáo hấp dẫn, sử dụng các cụm từ “kích thích người mua” như: “tăng chiều cao”, “phát triển trí não”, “tăng đề kháng”, “công thức nhập khẩu”… nhưng chất lượng không được kiểm chứng hoặc không đúng như công bố.

Các sản phẩm này lại thường được quảng bá thông qua livestream, video ngắn, review hoặc nội dung chia sẻ kinh nghiệm trên môi trường mạng nên tiếp cận được với đông đảo người dùng. Vì vậy, không ít phụ huynh lựa chọn sản phẩm dựa trên đánh giá cảm tính, hình ảnh người nổi tiếng hoặc lời giới thiệu từ người bán mà chưa kiểm tra đầy đủ thông tin pháp lý, giấy công bố sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ.

Hậu quả của việc sử dụng các sản phẩm kém chất lượng có thể phát sinh gồm ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến chức năng của một số cơ quan trong cơ thể cũng như tác động tiêu cực đến quá trình phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Tương tự, sữa, nhóm sản phẩm đồ chơi trẻ em cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thường gặp nhất là: chứa hóa chất độc hại; Có cạnh sắc nhọn gây thương tích; Chi tiết nhỏ dễ gây hóc dị vật; Đồ chơi điện tử, thiết bị thông minh không bảo đảm an toàn hoặc không phù hợp với độ tuổi sử dụng.

Từ thực tế trên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng bằng việc mua hàng tại cơ sở uy tín; Kiểm tra tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm; Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; và đọc kỹ nhãn hàng hóa và cảnh báo an toàn.

Người tiêu dùng cũng cần đọc kỹ thông tin hướng dẫn sử dụng, lưu giữ hóa đơn chứng từ để bảo vệ quyền lợi trong trường hợp rủi ro.

Người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với các nội dung quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm, tránh mua phải sản phẩm chất lượng không như quảng cáo.