Kiểm tra đột xuất an toàn cháy nổ tại các cơ sở karaoke, bar, pub, lounge

ANTD.VN - Để đảm bảo an toàn cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh giải trí, karaoke, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội đã triển khai đợt kiểm tra đột xuất cơ sở tại địa bàn các phường Nghĩa Đô và Phú Diễn, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra việc trang bị phương tiện PCCC tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt đối với các loại hình kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao như karaoke, quán bar, pub, lounge, lực lượng chức năng đã triển khai đợt kiểm tra đột xuất trên địa bàn các phường Nghĩa Đô và Phú Diễn, Hà Nội nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Không để tồn tại “điểm mù” về phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 11 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các phường Nghĩa Đô và Phú Diễn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, music box, lounge, pub và các cơ sở có dấu hiệu hoạt động dịch vụ ca hát trên địa bàn.

Đợt kiểm tra được triển khai từ ngày 19 đến 24-6-2026, tập trung vào những cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, có dấu hiệu hoạt động không đúng nội dung cấp phép hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định về PCCC.

Danh sách kiểm tra gồm nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên các tuyến phố Hồ Tùng Mậu, Hoàng Công Chất, Văn Tiến Dũng, Quan Hoa, Doãn Kế Thiện, Phú Diễn... Trong đó có các cơ sở karaoke, music box, hộ kinh doanh dịch vụ ca hát, nhà hàng kết hợp hoạt động giải trí và các điểm kinh doanh có dấu hiệu biến tướng mô hình hoạt động.

Quá trình kiểm tra, các tổ công tác tập trung rà soát toàn diện điều kiện an toàn PCCC của cơ sở như hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn, lối thoát hiểm, nguồn điện, nguồn nhiệt, việc bố trí vật liệu trang trí nội thất cũng như phương án xử lý tình huống cháy, nổ.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đặc biệt chú trọng kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác PCCC, giấy phép kinh doanh, hồ sơ nghiệm thu về PCCC, điều kiện hoạt động đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Những nội dung này được xác định là yếu tố quan trọng nhằm ngăn chặn từ sớm tình trạng cơ sở hoạt động "chui", hoạt động không đúng ngành nghề hoặc cố tình né tránh các quy định của pháp luật.

Kiên quyết xử lý cơ sở thiếu thủ tục pháp lý, vi phạm quy định PCCC

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 11, các cơ sở karaoke, bar, pub, lounge luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do tập trung đông người trong không gian kín, sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng phức tạp và vật liệu trang trí dễ cháy. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc hệ thống điện cũng có thể dẫn đến sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

Kiểm tra hệ thống PCCC tại cơ sở kinh doanh

Từ thực tiễn nhiều vụ cháy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trong cả nước thời gian qua cho thấy hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra đột xuất không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho chủ cơ sở về các quy định mới của pháp luật liên quan đến PCCC; yêu cầu thường xuyên tự kiểm tra, tự đánh giá nguy cơ mất an toàn tại cơ sở; chủ động khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra.

Đối với những trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục trong thời hạn quy định; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi cố tình vi phạm hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng.

“Quan điểm xuyên suốt của lực lượng chức năng là không để tồn tại các “điểm mù” về an toàn cháy, nổ trên địa bàn. Công tác kiểm tra sẽ được duy trì thường xuyên, đột xuất, tập trung vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các địa điểm tập trung đông người và những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao” – chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 11 cho biết.

Việc chủ động rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý từ sớm các nguy cơ mất an toàn về PCCC không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn, đúng quy định pháp luật. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những vụ cháy lớn có thể xảy ra, giảm thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn gây ra.