Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” cho công nhân

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, Đội CC và CNCH khu vực số 30 - Phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic Dầu khí Việt Nam, địa chỉ KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội.

Cán bộ PCCC Công an Hà Nội tuyên truyền cài đài ứng dụng báo cháy 114

Đội CC và CNCH khu vực số 30 - Phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114

Hướng dẫn các công nhân cài đặt app

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của 30 công nhân viên công ty. Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 30 đã giới thiệu mục đích, ý nghĩa của ứng dụng “Báo cháy 114”; hướng dẫn các bước tải, cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Các công nhân viên cũng được phổ biến những tính năng cơ bản như báo tin cháy, nổ, sự cố, tai nạn; gửi vị trí, hình ảnh hiện trường để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Theo Đại úy Cấn Dương Thanh Tùng - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, ứng dụng “Báo cháy 114” là kênh thông tin quan trọng, giúp người dân và doanh nghiệp chủ động báo tin nhanh chóng, chính xác khi phát hiện sự cố. Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng không chỉ góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý tin báo mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các công nhân viên cũng được phổ biến những tính năng cơ bản như báo tin cháy, nổ, sự cố, tai nạn; gửi vị trí, hình ảnh hiện trường để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Bên cạnh nội dung hướng dẫn cài đặt ứng dụng, cán bộ tuyên truyền còn lồng ghép phổ biến kiến thức về phòng ngừa cháy, nổ trong quá trình lao động, sản xuất, bảo quản hàng hóa; kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy và cách thoát nạn an toàn cho cán bộ nhân viên.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” tại nhiều cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.